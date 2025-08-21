Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Del Cid, acompañada de concejales del equipo de Gobierno. SUR

La alcaldesa asegura que el barrio de El Calvario de Torremolinos mantendrá las Urgencias

Del Cid aplaca la movilización ciudadana, impulsada por PSOE e IU-Podemos, tras el anuncio de la Junta de «ubicar el servicio que actualmente se presta en el centro de salud San Miguel» en el Pabellón 1 del Hospital Marítimo; el Gobierno andaluz también confirma que la apertura del nuevo servicio no implicará la desaparición del que funciona ahora

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Jueves, 21 de agosto 2025, 12:15

El anuncio de la Junta de que se activa el proyecto de construcción de las Urgencias de Atención Primaria de Torremolinos, lo que implicará ... que se recupere el Pabellón 1 del Hospital Marítimo, ahora en desuso y en mal estado, llegó acompañado de esta explicación, recogida en la nota de prensa lanzada por el Gobierno andaluz: «La rehabilitación de este módulo del centro sanitario se proyecta sobre una superficie construida total de más 765 metros cuadrados para ubicar el servicio de Urgencias que actualmente se presta en el centro de salud San Miguel. Una vez trasladado el servicio al espacio en el Hospital Marítimo, y liberado el espacio en el centro de salud, se podrán ampliar el número de consultas».

