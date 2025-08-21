La alcaldesa asegura que el barrio de El Calvario de Torremolinos mantendrá las Urgencias

El anuncio de la Junta de que se activa el proyecto de construcción de las Urgencias de Atención Primaria de Torremolinos, lo que implicará ... que se recupere el Pabellón 1 del Hospital Marítimo, ahora en desuso y en mal estado, llegó acompañado de esta explicación, recogida en la nota de prensa lanzada por el Gobierno andaluz: «La rehabilitación de este módulo del centro sanitario se proyecta sobre una superficie construida total de más 765 metros cuadrados para ubicar el servicio de Urgencias que actualmente se presta en el centro de salud San Miguel. Una vez trasladado el servicio al espacio en el Hospital Marítimo, y liberado el espacio en el centro de salud, se podrán ampliar el número de consultas».

También apuntó la Administración regional que estas dependencias atenderán al área de influencia de La Carihuela y El Calvario, así como a la zona de expansión de Playamar, donde está el Marítimo. A partir de ahí, tanto el PSOE, como Izquierda Unida-Podemos, en la oposición municipal, anunciaron medidas para frenar este cambio, por suponer, a su juicio, un perjuicio para los residentes en El Calvario. De hecho, ya habían logrado convocar una manifestación para este sábado 23 de agosto y habían recogido unas 2.000 firmas. Además, se habían comenzado a colgar pancartas en el barrio con el lema: «Urgencias del Calvario no se cierra».

Estas movilizaciones no tienen sentido, «salvo confundir y generar malestar», ha dejado claro la alcaldesa, Margarita del Cid, que ha comparecido en rueda de prensa, junto a concejales de su equipo de Gobierno, en un »ejercicio de honestidad claridad y transparencia« para negar la mayor y asegurar: »Este nuevo proyecto, que por fin supone dignificar la Atención Primara de Urgencias en Torremolinos, no supone el cierre de las Urgencias del centro de Salud de San Miguel. Este servicio seguirá funcionando con normalidad para tranquilidad de los vecinos y vecinas de El Calvario. Los hechos hablarán y así lo van a poder comprobar«. »Las consultas de atención de Urgencias van a pasar de 6 a 13 en toda la ciudad y ahí reside la verdad«, ha remachado.

De hecho, la máxima responsable municipal, ha anunciado, en relación a las actuales instalaciones sanitarias de El Calvario: «Nuestro compromiso no queda ahí, y queremos afrontar una necesaria reforma, para lo que ya hemos iniciado contactos con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. A diferencia de otros, no nos conformamos con reclamar las Urgencias, no, queremos mejorar este centro de salud, porque eso es lo que se merecen los vecinos».

Del Cid ha enmarcado esta acción en la línea de otras, destinadas a la revitalización de esta castiza zona de Torremolinos, como la renovación de distintas calles, la plaza Vicente Aleixandre, donde luce el mural de 'Bosska'; el edificio social Isabel Manoja, o los pasos que se están dando para poder adquirir los suelos del centro Virgen de la Esperanza con la intención de impulsar en toda esa zona una gran manzana social.

La alcaldesa ha sido muy crítica, sin nombrarlos, con los partidos de izquierdas torremolinenses, a los que ha afeado su inacción a favor de la mejora de los servicios en el municipio durante su etapa al frente del Ayuntamiento o por recuperar el Hospital Marítimo, además de lamentar que no han tenido en consideración las necesidades de El Calvario.

Confirmación de la Junta

Al respecto de la polémica y las protestas sobre el servicio de Urgencias en Torremolinos, la Consejería de Salud y Consumo, en un comunicado, ha aclarado: «El Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Torremolinos, ubicado actualmente en el centro de salud de San Miguel, no se cierra«. En este sentido, precisan que estas dependencias abren »de 8.00 a 20.00 horas de lunes a viernes y con urgencias 24 horas, y «así seguirá».

«La ampliación y mejora de las infraestructuras sanitarias del municipio son una antigua demanda ciudadana a la que ahora la Junta de Andalucía, en colaboración con el Ayuntamiento, da respuesta con la creación de un servicio de Urgencias de atención primaria de Torremolinos en el Hospital Marítimo, y la reciente puesta en marcha de la ampliación del centro de salud de La Carihuela», recuerda el Gobierno andaluz.

Además, en la línea de lo expresado por la alcaldesa, indican que se va a acometer una obra de reforma del pabellón 1 del Hospital Marítimo de Torremolinos para ofrecer en un futuro un servicio de Urgencias amplio, donde se podrá pasar de 6 a 13 consultas. El proyecto de rehabilitación de este módulo del Hospital Marítimo, que saldrá en breve a licitación, cuenta con un presupuesto de 2,4 millones de euros.