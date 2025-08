Los socialistas de Torremolinos reclaman a la Junta que mantenga las Urgencias de El Calvario

El PSOE de Torremolinos carga contra la decisión de la Junta de unificar las Urgencias de Torremolinos en el pabellón 1 del Hospital Marítimo con ... la ejecución de un proyecto que pondrá en servicio este ala del edificio. «Esto supondrá, como venimos denunciando, que cualquier ciudadano o ciudadana de Torremolinos tenga que acudir a este centro sí o sí. Las centro de salud San Miguel, ubicado en El Calvario, desaparecerán por completo, perjudicando principalmente a los vecinos y a las vecinas de esta barriada y también los del centro del municipio», lamenta Antonio Navarro, secretario general de los socialistas en la ciudad.

Además, sobre el futuro proyecto, también tienen dudas: «Es la cuarta vez que la señora Navarro viene a anunciar lo mismo. Esperemos que la cuarta sea la vencida y no haga falta una quinta». Y es que, como denuncian, «es un proyecto que lleva años utilizándose como promesa electoral y que, a día de hoy, sigue sin materializarse».

Al respecto, detallan que la delegada del Gobierno andaluz en Málaga y presidente del PP en la provincia, Patricia Navarro, ya informó en tres ocasiones previas de los pormenores de esta intervención: septiembre de 2021, abril de 2022 y marzo de 2025.

«Vamos a llevar a cabo todas las iniciativas que se nos permita. Tanto a nivel local, con mociones en los plenos, como a nivel andaluz, donde los compañeros van a llevar distintas iniciativas para parar este sinsentido del PP que quiere hacer con Torremolinos», ha comentado el líder de los socialistas torremolinenses, que ha zanjado: «Tercer centro de salud sí, que no lo han anunciado; urgencias en Playamar sí, pero también en el Calvario. Con la sanidad no se juega».

María del Carmen Martín Ortiz, secretaria de Sanidad del PSOE de Málaga, ha enmarcado esta medida del Ejecutivo regional en un contexto de «desmantelamiento de la sanidad pública andaluza». «Los recortes son brutales y cada verano es peor porque hay más recortes de personal. El 75% de los centros de salud se han cerrado por las tardes y si vamos a los hospitales, como el Regional, se han cerrado 244 camas y en los últimos cuatro años se han recortado 349 enfermeras. Hay 1.500 profesionales menos de diferentes categorías. 30 contratos menos solo de enfermeras en la UCI», ha añadido, para denunciar: «Juanma vive solo por y la sanidad privada. 1.500 millones le ha quitado a la sanidad pública para dárselos a la privada. Nuestros hospitales están vacíos. No se hacen pruebas diagnósticas, no se hacen pruebas de equipamientos, no se contratan profesionales sanitarios y los deriva para hacer negocio en la sanidad privada».

Respuesta del PP

La respuesta del PP es contundente y cargan contra los socialistas por no respaldar un proyecto que, en palabras del portavoz municipal del partido, Luis Rodríguez, «dignifica las Urgencias de Torremolinos con unas nuevas instalaciones, de referencia, que prestarán servicio 24 horas todos los días del año».

En esta línea, los populares lamentan la postura del principal partido de la oposición que, durante sus 7 años al frente el Ayuntamiento, «poco hicieron por poner en valor y abrir para uso sanitario el Hospital Marítimo».

Es más, afean a los del puño y la rosa que, en los 37 años en los que gobernaron la Junta de Andalucía, «dejaron morir a este centro, vaciándolo de especialidades y abandonándolo, no sabemos si por algún interés especulativo».