Málaga encara el final de la feria

Como el que está llegando a la tercera cuando baila sevillanas. Así estaba la Feria de Málaga ayer, dando los últimos pasos y encarando la ... recta final de unos días apoteósicos, sobre todo en el Real de Cortijo de Torres. La gran afluencia de gente de la feria se concentró en este recinto y en el penúltimo día no iba a ser menos. Aunque para algunos, extraoficialmente, era el último día que iban a pasar en la feria. Como el grupo de Alberto, Belén y Javier, que dejaron para el viernes la quedada entre amigos y poner el broche de oro a esta fiesta malagueña: «Preferimos tener el sábado para descansar. Hoy ya echamos el resto hasta que aguantemos», explicaba la pandilla durante el tardeo del real.

Otros prefirieron empezar el viernes desde mediodía. Y con comidas en sitios tan históricos como Los Amigos de Pedro (Asociación Centro Histórico de Málaga), en plena plaza de la Constitución. El patio del colegio Prácticas Nº1, donde se ubica este establecimiento, estaba repleto a mediodía con comida y precios que todavía siguen siendo populares. De las comidas en el Centro a las del real, que el viernes seguía teniendo prácticamente todas las comidas reservadas para grupos de amigos y familias. O incluso comidas de trabajo: «Nosotros hacemos la comida de feria como cuando se hace la de Navidad, ¡hay que celebrarlo tó'!», comentaban las compañeras Alba y Carolina.

Ampliar Marilú Báez

Hasta grupos de excompañeros universitarios, como Maisi y Nacho, que tenían el viernes reservado para comer y rematar la feria. «Cada vez son más las quedadas entre amigos, compañeros, conocidos... En la feria es complicado parar, todos los días hay algo», bromeaban los amigos, que prometían alargar el tardeo hasta que llegara la noche en el real.

Sin embargo, otros malagueños que aún no habían estado este año en la feria del Centro aprovecharon este penúltimo baile de feria para comer en la plaza de las Flores y así quedarse luego con el tardeo por la zona. «Aunque la música la cortan a las seis, nosotros seguimos aquí en los barriles tomando unas copas y estamos muy a gusto. Nos resistimos a pensar que la feria del Centro se acabe, por eso siempre intentamos venir como mínimo dos días, aunque este año sólo hemos podido venir uno», aseguraban Ignacio, Inma y Paco.

Los hosteleros

Los últimos compases de feria también lo daban los hosteleros, que ya tienen ganas de terminar con esta semana de duro trabajo. Desde el sector, el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, hizo balance del sector tanto en el Centro Histórico como en el Real Cortijo de Torres. «En el centro se ha percibido buen ambiente, quizá algo más de facturación que el año pasado. En cuanto al real, la línea es muy parecida al año pasado, pero la bajada de consumo nacional ha hecho que la facturación haya estado en una línea parecida al año pasado».

Aún así, valoró como positivos estos días: «Dentro de la bajada nacional creo que hemos tenido una buena feria tanto en el Centro como en el real, estas últimas horas incluso se puede subir algo más porque estamos hablando del último fin de semana. Destacamos que no hemos tenido ningún tipo de incidente, sobre todo en el Centro, eso hace que hayamos tenido una feria con buen ambiente, que es lo importante», añadió Javier Frutos.

En cuanto a la hostelería del Centro destaca a los clientes con ambiente familiar. «La feria del Centro va en una línea y creemos en la activación y movimiento en las calles con este público de calidad que estamos viendo, que es el familia. Esa puede ser la tónica para seguir potenciando la feria del Centro, no nos olvidemos que es la que lleva la seña de identidad de Málaga», concluyó el presidente de Mahos.