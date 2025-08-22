Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La malagueña Encarni Navarro, ayer en concierto.

La malagueña Encarni Navarro, ayer en concierto. Ñito Salas

Málaga encara el final de la feria

El real no falló en su penúltimo día con reservas para comer, tardeo y noche en uno de los días con más afluencia de toda la semana. El Centro reunía a los fieles del folclore malagueño con ambiente más familiar

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Viernes, 22 de agosto 2025, 22:35

Como el que está llegando a la tercera cuando baila sevillanas. Así estaba la Feria de Málaga ayer, dando los últimos pasos y encarando la ... recta final de unos días apoteósicos, sobre todo en el Real de Cortijo de Torres. La gran afluencia de gente de la feria se concentró en este recinto y en el penúltimo día no iba a ser menos. Aunque para algunos, extraoficialmente, era el último día que iban a pasar en la feria. Como el grupo de Alberto, Belén y Javier, que dejaron para el viernes la quedada entre amigos y poner el broche de oro a esta fiesta malagueña: «Preferimos tener el sábado para descansar. Hoy ya echamos el resto hasta que aguantemos», explicaba la pandilla durante el tardeo del real.

