Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del viernes, 22 de agosto de 2025

SUR

Viernes, 22 de agosto 2025, 21:38

Este es el balance que hace la hostelería de la Feria de Málaga 2025

LEER LA NOTICIA

Queda en libertad y revienta siete vehículos de la Policía Nacional a las puertas de la comisaría de Vélez-Málaga

LEER LA NOTICIA

Susto en el paseo marítimo de Málaga por el incendio de un vehículo

LEER LA NOTICIA

Arrestan a dos jóvenes sicarios cuando iban a cometer un asesinato en Málaga

LEER LA NOTICIA

Tráfico activa un nuevo radar en la A-7 a su paso por Marbella

LEER LA NOTICIA

¿Qué día serán más baratas las atracciones en la Feria de Málaga 2025?

LEER LA NOTICIA

La Hermandad de la Piedad denuncia un intento de robo en su capilla

LEER LA NOTICIA

Los usuarios de Renfe del tren Sevilla-Málaga tendrán que realizar este fin de semana el trayecto en autobús por obras

LEER LA NOTICIA

El SAS contrata en Málaga a casi todos los sanitarios previstos en verano, pero los sindicatos lo ven «insuficiente»

LEER LA NOTICIA

Pellicer, sobre la baja de Luismi: «Todos tenemos que buscar soluciones»

LEER LA NOTICIA

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a dos jóvenes sicarios cuando iban a cometer un asesinato en Málaga
  2. 2 Tráfico activa un nuevo radar en la A-7 a su paso por Marbella
  3. 3 Controlado el incendio forestal de Monda
  4. 4 Ladrones de guante blanco: investigan un asalto a un chalé en El Candado
  5. 5 Queda en libertad y revienta siete vehículos de la Policía Nacional a las puertas de la comisaría de Vélez-Málaga
  6. 6 Las tormentas llegan a Andalucía: estas serán las zonas afectadas por la dana
  7. 7 Cambio brusco del tiempo (y de la temperatura del mar) en la recta final de la Feria de Málaga 2025
  8. 8 Varios aterrizajes frustrados en el aeropuerto de Málaga por la presencia de un ave herida en la pista
  9. 9 El Regional alerta de la gravedad de las fracturas en la cara por peleas en feria: «Se puede perder la visión de un ojo por un puñetazo»
  10. 10 Susto en el paseo marítimo de Málaga por el incendio de un vehículo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?