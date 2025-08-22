Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La capilla de la Piedad ya ha sufrido varios intentos de robos en los últimos años. Sur

La Hermandad de la Piedad denuncia un intento de robo en su capilla

El presunto autor de los hechos habría forzado el cepillo del lampadario votivo para sustraer el dinero depositado por los devotos de esta imagen

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Viernes, 22 de agosto 2025, 17:57

La Hermandad de la Piedad ha vuelto a sufrir un intento de robo en su capilla callejera del barrio de El Molinillo. Un hombre, de ... entre cincuenta y sesenta años y, al parecer, de nacionalidad española, ha forzado este viernes el lampadario votivo que se encuentra delante del grupo escultórico de la Piedad, previsiblemente con la intención de sustraer las limosnas que depositan los devotos en el interior del cepillo.

