La Hermandad de la Piedad denuncia un intento de robo en su capilla

La Hermandad de la Piedad ha vuelto a sufrir un intento de robo en su capilla callejera del barrio de El Molinillo. Un hombre, de ... entre cincuenta y sesenta años y, al parecer, de nacionalidad española, ha forzado este viernes el lampadario votivo que se encuentra delante del grupo escultórico de la Piedad, previsiblemente con la intención de sustraer las limosnas que depositan los devotos en el interior del cepillo.

Según ha precisado a SUR un responsable de la corporación, los hechos han ocurrido en torno a las 9.30 horas de este viernes de feria. En ese momento, el presunto autor habría aprovechado la tranquilidad de la mañana, sin apenas personas caminando por las aceras, para entrar en la capilla como un devoto más y al comprobar que no había nadie, intentó sacar las monedas del cepillo de los 'velines' haciendo palanca, «aparentemente con un palillo y un destornillador», ha explicado el cofrade y también miembro de la junta de gobierno que preside Francisco de Asís Ibáñez, quien ha preferido obviar su nombre.

Un hermano que visitó la capilla más tarde se percató del destrozo sufrido en el lampadario, y acto seguido, lo puso en conocimiento de otros responsables de la hermandad para que visionaran lo ocurrido esta mañana en su interior, ya que el oratorio cuenta con un sistema de cámaras de videovigilancia. Comprobadas las imágenes, se observa con claridad cómo un individuo, «de los muchos que están dando vueltas por allí», accedía a la capilla, que se encontraba abierta como cada día para recibir a los devotos, y tras verificar que la zona estaba tranquila, sin apenas vecinos en la calle, intentaba forzar el cepillo del lampadario para sustraer el dinero que había en su interior, propósito que finalmente no consiguió, por lo que abandonó el recinto sin que nadie se diera cuenta de lo ocurrido y dejando el lampadario inutilizado.

Según ha confirmado la hermandad, la tentativa de robo ha sido denunciada a la Policía Nacional, «poniendo a su disposición las imágenes de los hechos», ha aclarado la cofradía en un comunicado hecho público en la tarde de este viernes, aunque, como han insistido las fuentes consultadas, no se trata de un episodio aislado, «ya que no es la primera ni la segunda vez que intentan robar en la capilla», han subrayado. «Queremos alertar sobre la inseguridad que existe en el barrio. Sin ir más lejos, hace unos días, al inicio de la feria, entraron a la capilla tres personas borrachas a las que se les tuvieron que invitar a salir. Incluso, hemos tenido que cerrar la capilla por las tardes durante esta semana, pero lo del intento de robo no es por la feria. Ya lo hemos sufrido varias veces», ha recalcado uno de los miembros de la junta de gobierno de la Piedad, que espera que las autoridades competentes refuercen la seguridad en El Molinillo.