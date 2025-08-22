Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los usuarios de Renfe del tren Sevilla-Málaga tendrán que realizar este fin de semana el trayecto en autobús por obras

La empresa de transporte habilita 102 vehículos que cubrirán el recorrido completo para los servicios de Media Distancia convencional

Europa Press

Viernes, 22 de agosto 2025, 15:20

Con motivo de las obras que Adif llevará a cabo para mejorar la capacidad hidráulica de la infraestructura ferroviaria entre las estaciones de Utrera y ... Pedrera, en la provincia de Sevilla, Renfe habilitará un servicio alternativo por carretera con 102 autobuses que cubrirá el recorrido completo, incluidas las estaciones intermedias, para los servicios de Media Distancia convencional entre Sevilla y Málaga desde este viernes hasta este domingo.

