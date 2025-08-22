Los usuarios de Renfe del tren Sevilla-Málaga tendrán que realizar este fin de semana el trayecto en autobús por obras

Con motivo de las obras que Adif llevará a cabo para mejorar la capacidad hidráulica de la infraestructura ferroviaria entre las estaciones de Utrera y ... Pedrera, en la provincia de Sevilla, Renfe habilitará un servicio alternativo por carretera con 102 autobuses que cubrirá el recorrido completo, incluidas las estaciones intermedias, para los servicios de Media Distancia convencional entre Sevilla y Málaga desde este viernes hasta este domingo.

Según ha detallado la compañía ferroviaria en una nota, a lo largo de estos tres días circularán un total de 102 autobuses en el tramo afectado por los trabajos, para garantizar la movilidad de los viajeros de los 34 servicios de Media Distancia convencional Sevilla-Málaga (doce del viernes, diez del sábado y doce del domingo).

Los autobuses tendrán como origen o destino las estaciones de Sevilla, San Bernardo y Dos Hermanas, con paradas en todas las estaciones intermedias del recorrido, excepto Bobadilla y El Chorro-Caminito del Rey cuya movilidad se garantizará a través de taxis.

Los viajeros con origen o destino las estaciones de Bellavista, Virgen del Rocío, Álora y las Mellizas tendrán garantizado el desplazamiento hasta otras estaciones a través de los servicios de Cercanías y Proximidad.

Renfe ha reforzado los canales de atención al cliente y la comunicación al viajero para informarle de este servicio alternativo motivado por obras de mejora en la infraestructura, a través de megafonía en trenes y estaciones y mensajes en la venta online.

Los clientes pueden consultar los horarios y los detalles de este servicio alternativo de transporte en www.renfe.com.