El SAS contrata en Málaga a casi todos los sanitarios previstos en verano, pero los sindicatos lo ven «insuficiente»

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha realizado hoy balance del Plan Verano 2025, las contrataciones que realiza en la época estival para sustituir las ... vacaciones de médicos, enfermeros y demás personal de hospitales y centros de salud en la comunidad. En Andalucía, afirma la Junta, se han formalizado el 98,7% de los contratos previsto para esta época, lo que se traduce en una cifra de 35.032 contrataciones, con una duración media de dos meses y medio. En Málaga, la cifra se reduce hasta el 97,8%, un total de 5.406 incorporaciones de las 5.227 previstas. Los sindicatos, de cualquier forma, han vuelto a insistir en que no se han cubierto el 100% de los puestos y ello ha provocado que «no se cubran las necesidades básicas» de la Costa del Sol en algunas áreas.

El objetivo del dispositivo especial, dice el SAS, es garantizar la cobertura asistencial y la calidad del servicio en una época marcada por el incremento de la demanda sanitaria en algunas zonas y las vacaciones de la plantilla estructural.

Por categorías profesionales, destaca el caso de los facultativos especialistas en el área en la comunidad, donde se ha alcanzado el 119% de lo previsto, lo que supone casi un 20% superior a la inicial, según el SAS, que añade que, «en cuanto a la ejecución del plan en el área de enfermería, se ha dado ya un cumplimiento cercano al 98% en el conjunto» de la región. Asimismo, en el caso de los técnicos sanitarios, la ejecución ha superado el 100%, reforzando especialmente la actividad diagnóstica y de apoyo en los hospitales.

Por provincias, se han superado las previsiones en Almería (102,7%, 3.838 contrataciones frente a 3.739 previstas), Cádiz (100,3%, 5.617 frente a 5.598) y Sevilla (101,4%, 7.490 frente a 7.385). El resto de provincias se mantiene en niveles próximos al cien por cien: Córdoba (95,4%, 2.950 de 3.094), Granada (95,5%, 4.626 de 4.845), Huelva (96,0%, 2.586 de 2.694), Jaén (97,1%, 2.520 de 2.596) y Málaga (97,8%, 5.406 de 5.527). En todas las provincias salvo en Granada, Huelva y Jaén, se han contratado más profesionales médicos.

En cuanto a la categoría de enfermería, por territorios, el cumplimiento global del plan se sitúa alrededor del 98% en todas las provincias, con un máximo del 100,9% en Almería y una cobertura superior a la prevista también en Málaga (100,4%), siempre según el SAS.

Los sindicatos: «No se han cubierto todas las plazas»

El sindicato UGT, en palabras de su responsable en el Hospital Regional Universitario, Carlos Bueno, ha criticado hoy que ni siquiera se hayan cubierto las plazas previstas para el verano. «Si ya era corta la cifra que nos dieron para este verano, imagínese si no han contratado al 100% de los sanitarios previstos. Han contratado mucho menos de lo que necesitábamos. Los profesionales no han dejado de protestar, falta personal, hay servicios cerrados, las urgencias colapsadas», recalca Bueno en referencia a su propio centro, y calcula que han cerrado 150 camas y cinco servicios en el mismo.

El secretario general del Sindicato de Enfermería SATSE en Málaga, Juan José Sánchez, ha recordado que este año se habían propuesto menos contrataciones que en veranos anteriores y que con «lo previsto, no se cubrían las necesidades básicas. No se ha sustituido a las matronas en vacaciones en el Distrito Sanitario de Málaga-Guadalhorce, no se ha sustituido a ningún fisioterapeuta en la provincia durante el verano, han permanecido cerrados los centros de salud en la Costa del Sol por la tarde. La falta de profesionales en el Clínico y el Regional es una situación insoportable», para indicar luego: «Mientras, el SAS aumenta su colaboración con la sanidad privada», en clara referencia a la noticia conocida esta semana de que el SAS destinará 533 millones a contratos con empresas de la sanidad privada para la realización de intervenciones quirúrgicas con el objetivo de disminuir las listas de espera en este ámbito.

El SAS defiende el Plan Verano

El SAS asegura que las cifras confirma el compromiso de la sanidad pública andaluza con «la accesibilidad y la seguridad de los pacientes, incluso en los periodos de mayor complejidad organizativa debida al merecido descanso de los profesionales». Para hacer los números, el SAS ha tenido en cuenta los datos de demanda asistencial registrados en los últimos veranos y, según defiende, la estrategia está diseñada para adaptarse a la mayor necesidad de servicios sanitarios, algo habitual en zonas de la Costa del Sol, donde se suele triplicar la población durante el estío.

Asegura la Junta que el SAS mantiene en funcionamiento en Andalucía 1.513 centros de Atención Primaria, 392 de los cuales abren en horario de tarde, además de mantener su horario habitual los ambulatorios con urgencias. Se mantienen operativas 11.700 camas, el 84% de las disponibles en los primeros meses del año (la ocupación media fue del 66%), además de mantener el resto en reserva para activarlas de inmediato. Asimismo, se prevé la realización de 83.000 operaciones, más de tres millones de pruebas diagnósticas y el mismo número de consultas externas.

En Málaga, de cualquier forma, se mantienen abiertos por las tardes 25 de 69 centros de salud, lo que los sindicatos han considerado a todas luces insuficiente.