Médicos durante una operación. SUR

El SAS contrata en Málaga a casi todos los sanitarios previstos en verano, pero los sindicatos lo ven «insuficiente»

La Junta ha realizado el 97,8% de los contratos estimados para la provincia, aunque UGT y SATSE alertan de que «no se han cubierto las necesidades básicas» en algunas áreas

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:16

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha realizado hoy balance del Plan Verano 2025, las contrataciones que realiza en la época estival para sustituir las ... vacaciones de médicos, enfermeros y demás personal de hospitales y centros de salud en la comunidad. En Andalucía, afirma la Junta, se han formalizado el 98,7% de los contratos previsto para esta época, lo que se traduce en una cifra de 35.032 contrataciones, con una duración media de dos meses y medio. En Málaga, la cifra se reduce hasta el 97,8%, un total de 5.406 incorporaciones de las 5.227 previstas. Los sindicatos, de cualquier forma, han vuelto a insistir en que no se han cubierto el 100% de los puestos y ello ha provocado que «no se cubran las necesidades básicas» de la Costa del Sol en algunas áreas.

