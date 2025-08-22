Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Arrestan a dos jóvenes sicarios cuando iban a cometer un asesinato en Málaga

Arrestan a dos jóvenes sicarios cuando iban a cometer un asesinato en Málaga

Uno de los detenidos es un menor de edad de origen sueco al que habrían captado en redes sociales y le habrían ofrecido una remuneración por el crimen

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Viernes, 22 de agosto 2025, 09:50

Los atraparon en el último momento. Tras descubrir sus planes, los localizaron en apenas 48 horas y los detuvieron cuando circulaban en patinete por el ... paseo marítimo de la capital y vestidos con ropa oscura, capucha, pasamontañas y mascarilla. Los detenidos, dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, se habían desplazado a Málaga para, presuntamente, cometer un asesinato por encargo y a cambio de una contraprestación económica.

