Arrestan a dos jóvenes sicarios cuando iban a cometer un asesinato en Málaga

Los atraparon en el último momento. Tras descubrir sus planes, los localizaron en apenas 48 horas y los detuvieron cuando circulaban en patinete por el ... paseo marítimo de la capital y vestidos con ropa oscura, capucha, pasamontañas y mascarilla. Los detenidos, dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, se habían desplazado a Málaga para, presuntamente, cometer un asesinato por encargo y a cambio de una contraprestación económica.

Según la Policía Nacional, los arrestados tenían relación con otra organización criminal supuestamente dedicada al tráfico de cocaína y marihuana, que se encargó de toda la logística (vivienda y armas). En los dos registros realizados en Fuengirola y Málaga –donde se detuvo a las otras cuatro personas- se localizaron tres armas de fuego cargadas y otros materiales de ocultación, así como 16 tarjetas SIM, 15 teléfonos móviles y numerosa documentación y material electrónico.

La investigación se inició gracias a la colaboración internacional con EUROPOL y la Policía de Suecia. Las autoridades advirtieron a la Policía española de que dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, había llegado a Málaga en un vuelo procedente de la ciudad de Göteborg el pasado 29 de junio.

Los agentes empezaron a realizar gestiones para localizarlos y los encontraron cuando circulaban por el paseo marítimo de Málaga. Posteriormente llevaron a cabo un registro en el domicilio de Fuengirola en el que se alojaban, donde se intervinieron dos armas cortas de fuego municionadas con sus respectivos cargadores y los números de serie borrados. El mayor de edad pasó a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su ingreso en prisión y, en el caso del adolescente, se ordenó su internamiento un centro de menores con régimen cerrado.

Los investigadores descubrieron que los dos jóvenes tenían relación con una organización criminal integrada por ciudadanos de nacionalidad sueca y presuntamente dedicada al tráfico de cocaína y marihuana, la cual estaba siendo investigada desde el mes de abril por la Policía Nacional.

Utilizaban plataformas encriptadas y redes sociales para ofrecer una remuneración económica a cambio de cometer un asesinato. Se habrían encargado de toda la logística como facilitar la vivienda, armas y hasta el patinete eléctrico para asegurarse la consecución de sus objetivos, según la Comisaría Provincial.

Una vez ubicada la vivienda, se estableció un dispositivo policial que culminó con el arresto de cuatro integrantes de esta organización entre los que se encontraba el presunto líder. Se intervino otra arma de fuego, guantes, pasamontañas, mascarillas, una bicicleta y un patinete eléctrico, 15 teléfonos móviles, 16 tarjetas SIM, dinero, material informático y numerosa documentación y anotaciones manuscritas. A estos últimos se les leyeron los derechos por los presuntos delitos de conspiración para el asesinato, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.