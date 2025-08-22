Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una familia, de comida en Los Amigos de Pedro, este mediodía en el Centro. Ñito Salas

Este es el balance que hace la hostelería de la Feria de Málaga 2025

El presidente de Mahos, Javier Frutos, cree que «el Centro ha subido en facturación y el Real ha estado parecido al año pasado»

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Viernes, 22 de agosto 2025, 17:31

A falta de las últimas horas de esta feria, el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, hace balance del sector ... tanto en el Centro Histórico como en el Real Cortijo de Torres. «En el centro se ha percibido buen ambiente, quizá algo más de facturación que el año pasado. En cuanto al real, la línea es muy parecida al año pasado, pero la bajada de consumo nacional ha hecho que la facturación haya estado en una línea parecida al año pasado».

