Este es el balance que hace la hostelería de la Feria de Málaga 2025

A falta de las últimas horas de esta feria, el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, hace balance del sector ... tanto en el Centro Histórico como en el Real Cortijo de Torres. «En el centro se ha percibido buen ambiente, quizá algo más de facturación que el año pasado. En cuanto al real, la línea es muy parecida al año pasado, pero la bajada de consumo nacional ha hecho que la facturación haya estado en una línea parecida al año pasado».

Aún así, valora como positivos estos días: «Dentro de la bajada nacional creo ue hemos tenido una buena feria tanto en el Centro como en el real, estas últimas horas incluso se puede subir algo más porque estamos hablando del último fin de semana. Destacamos que no hemos tenido ningún tipo de incidente, sobre todo en el Centro, eso hace que hayamos tenido una feria con buen ambiente, que es lo importante», añade Javier Frutos.

En cuanto a la hostelería del Centro destaca a los clientes con ambiente familiar. «La feria del Centro va en una línea y creemos en la activación y movimiento en las calles con este público de calidad que estamos viendo, que es el familia. Esa puede ser la tónica para seguir potenciando la feria del Centro, no nos olvidemos que es la que lleva la seña de identidad de Málaga», concluye el presidente de Mahos.