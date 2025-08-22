Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sergio Pellicer, durante el entrenamiento del jueves en La Rosaleda. Salvador Salas

Pellicer, sobre la baja de Luismi: «Todos tenemos que buscar soluciones»

«La competición nos golpeó muy duro en apenas 20 minutos y la temporada es muy larga», comentó el técnico blanquiazul, que también aseguró estar «muy contento con la plantilla que tengo»

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 22 de agosto 2025, 13:56

El Málaga vuelve a jugar en La Rosaleda, este sábado a las 21.30 horas, ante la Real Sociedad B. Como de costumbre, Sergio Pellicer ... analizó en profundidad al rival: «La Real es de esos equipos con una idea muy clara, al ser un equipo de cantera. Llevan años trabajando muy bien esa idea de juego y han trasladado perfectamente esa metodología al primer equipo. Hay que tener mucha empatía con ellos, le he dicho a los jugadores que se imaginen cuando ellos estaban en un filial, lo que era poder jugar en Segunda División. Consiguieron una victoria contra todo un Zaragoza, y ocurrió todo lo que ellos trabajan: estuvieron muy abiertos y verticales. Normalmente, el 'debe' de los filiales suele ser el apartado defensivo, y el otro día mostraron un compromiso defensivo muy poco acorde a lo que se suele ver en la categoría. De los recién ascendidos fueron el que mejor resultado sacó».

