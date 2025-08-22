Pellicer, sobre la baja de Luismi: «Todos tenemos que buscar soluciones»

El Málaga vuelve a jugar en La Rosaleda, este sábado a las 21.30 horas, ante la Real Sociedad B. Como de costumbre, Sergio Pellicer ... analizó en profundidad al rival: «La Real es de esos equipos con una idea muy clara, al ser un equipo de cantera. Llevan años trabajando muy bien esa idea de juego y han trasladado perfectamente esa metodología al primer equipo. Hay que tener mucha empatía con ellos, le he dicho a los jugadores que se imaginen cuando ellos estaban en un filial, lo que era poder jugar en Segunda División. Consiguieron una victoria contra todo un Zaragoza, y ocurrió todo lo que ellos trabajan: estuvieron muy abiertos y verticales. Normalmente, el 'debe' de los filiales suele ser el apartado defensivo, y el otro día mostraron un compromiso defensivo muy poco acorde a lo que se suele ver en la categoría. De los recién ascendidos fueron el que mejor resultado sacó».

Atajó el principal tema de conversación en el malaguismo: la lesión de larga duración de Luismi Sánchez. El 'pivote' gaditano es «una de las piezas clave del equipo. La competición nos ha pegado un golpe muy duro en apenas 20 minutos. El otro día fui a verle, estuve hablando con su mujer y le deseo una pronta recuperación, que se recupere bien con su familia y que la otra familia, la malaguista, le estará esperando con los brazos abiertos. Finalmente es menos grave de lo que parecía, porque el golpe podría haber afectado al ojo y no lo ha hecho, pero se nos ha caído un pilar y a partir de ahí todos debemos buscar soluciones», comentó el técnico.

A pesar de las palabras poco esperanzadoras de Kike Pérez con respecto a la posible incorporación de otro medio centro de corte defensivo en estos últimos coletazos del mercado de fichajes, el entrenador castellonense sabe que «el club lo va a intentar (fichar a alguien). Yo no controlo el tema del dinero del club, pero hay que hacer un esfuerzo. Estoy muy contento con la plantilla que tengo, pero en estos últimos años ha habido tres futbolistas a los que he podido usar muy poco (Ramón, Haitam y Moussa). Hay que ser conscientes de que hay que hacer esfuerzos. Lo que tenga que venir, si es que viene algo, que sea para sumar. Si viene uno, bien, si vienen dos (un pivote y un extremo), también, y si no viene nadie no pasa nada porque estamos acostumbrados. Soy optimista, el pesimismo me lo guardo para dentro. En los últimos años ha habido situaciones en las que no ha venido nadie; otras en las que ha venido gente y no ha aportado y luego otras que sí, a todos los clubes nos ha pasado. Cuando no vino ningún delantero en invierno apareció Chupete, si hubiéramos fichado a alguien y hubiera salido bien... Los jugadores tienen que dar un paso adelante y sé que quieren darlo».

Para paliar esta dolorosa ausencia, de varios meses, a la que probablemente haya que añadir la de Izan Merino dentro de muy poco para un mes por el Mundial sub-20, Pellicer argumentó que «hemos probado muchas cosas esta semana. Ahí puede jugar Dotor, Rafa... Tenemos todavía lo de Eneko (Jauregi), aunque seguramente la semana que viene o la próxima ya podrá estar con nosotros. El otro día, cuando cambiamos a una doble punta, perdimos centro del campo. Pensamos en colocar a Juanpe en vez de a Dani (Lorenzo), pero optamos por Dani y entró bien al partido. También está Aarón, que tiene que vivir su proceso. Hay un abanico. Hemos probado a colocar a Álex Pastor y Galilea de 6. ¿A quién le daríais las llaves de vuestra casa? Yo se las daría a Luismi, es de esa clase jugadores que quizá no son los más bonitos para el espectador, pero permiten que los demás mejoren mucho».

Por último, aludió al poder que tiene La Rosaleda y en su impacto de nuevo esta campaña a la hora de cosechar puntos en Segunda: «No es fácil jugar dos partidos seguidos en casa. Contra el Eibar creo que hicimos más méritos que el rival para ganar, pero su gol lo cambia un poco todo. Nos fuimos con un sabor un tanto agridulce. Quiero que seamos más constantes, mantengamos el ritmo que mostramos en algunos tramos del otro día. Nuestra fortaleza es La Rosaleda. Todos los partidos son importantes, pero todo pasa por ganar en casa e irnos a Las Palmas con cuatro puntos, por lo que queremos generar. Tenemos que estar todos concentrados, no podemos bajar ni una décima nuestra intensidad», sentenció.