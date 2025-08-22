Susto en el paseo marítimo de Málaga por el incendio de un vehículo
El incidente se ha producido sobre las 8.30 horas y en él se han visto afectados otros dos vehículos
Viernes, 22 de agosto 2025, 13:40
Susto en el paseo marítimo Antonio Machado de la capital. El incendio de un vehículo esta mañana ha provocado una enorme columna de humo que ... se ha solventado sin heridos por la rápida intervención de los dispositivos de emergencia.
El incidente se ha producido sobre las 8.30 horas y hasta la zona se han desplazado efectivos de Bomberos y de la Policía Local, que han logrado controlar la situación.
El incendio, que ha sido captado por las cámaras de seguridad del Ayuntamiento de Málaga, se ha producido en el paseo marítimo Antonio Machado, sentido Torremolinos y en él se han visto afectados otros dos vehículos.
A consecuencia del incidente, el vial de servicio ha permanecido cortado al tráfico, aunque ya se ha recuperado la normalidad.
