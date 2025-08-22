Queda en libertad y revienta siete vehículos de la Policía Nacional a las puertas de la comisaría de Vélez-Málaga

Estuvo detenido, quedó en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial, pero no se quedó satisfecho y se tomó la justicia por su mano, ... vengándose de los agentes policiales. De madrugada, este pasado lunes, acudió a las puertas de la comisaría de la Policía Nacional en Vélez-Málaga.

Armado con un machete de grandes dimensiones, el hombre comenzó supuestamente a provocar daños en varios de los vehículos policiales que estaban allí estacionados. En total, fueron siete los coches que resultaron afectados, con desperfectos en los espejos retrovisores, lunas y en los lateriales de los vehículos.

Los gritos de los vecinos de la zona alertaron a los agentes, que rápidamente salieron de las dependencias policiales y procedieron a la detención de este hombre, de mediana edad y del que no han trascendido más datos sobre su identidad. No opuso resistencia a su detención.

Eso sí, según ha podido confirmar SUR, el nuevamente arrestado cuenta con «numerosos» antecedentes penales por diversos delitos y es un 'viejo' conocido de las autoridades policiales y judiciales de la capital de la Axarquía.

Cuando fue sorprendido por los policías nacionales comenzó a gritar 'Detenedme', según ha adelantado el periódico 'Málaga Hoy'. El suceso generó un gran revuelo en el entorno de la comisaría de la Policía Nacional en Vélez-Málaga, ubicada en la calle Puerta del Mar, muy cerca de la barriada de la Cuesta del Visillo y junto a la rotonda de acceso principal a Torre del Mar y al Hospital Comarcal de la Axarquía.