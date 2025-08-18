Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del lunes, 18 de agosto de 2025

SUR

Lunes, 18 de agosto 2025, 21:32

Logran estabilizar el incendio declarado en Monte Coronado, en Málaga capital

LEER LA NOTICIA

Altercado en el real: un herido grave por un botellazo y tocamientos a varias chicas

LEER LA NOTICIA

Estos son los productos que han colocado a Málaga en récord de exportaciones

LEER LA NOTICIA

Decretan el cierre de las dos primeras casetas en el Real de la Feria de Málaga

LEER LA NOTICIA

El terral eleva a naranja el aviso por calor en Málaga: ¿hasta cuándo durará?

LEER LA NOTICIA

Interceptan casi 1.600 kilos de hachís oculto en naranjas en un camión que circulaba por la A-7 en Vélez-Málaga

LEER LA NOTICIA

Dejan en libertad a los ultras detenidos por dar una paliza a dos jóvenes en Camino de los Almendrales

LEER LA NOTICIA

Esperanza y pasión en la segunda camiseta del Málaga CF

LEER LA NOTICIA

El Tercio 'Alejandro Farnesio' de la Legión, condecorado por su labor en la Dana

LEER LA NOTICIA

Calendario del Unicaja: esta es su hoja de ruta para la temporada 2025-2026 de Liga Endesa

LEER LA NOTICIA

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de jóvenes, a golpes y mordiscos con unos policías locales de Marbella
  2. 2 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara
  3. 3 Altercado en el real: un herido grave por un botellazo y tocamientos a varias chicas
  4. 4 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  5. 5

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  6. 6 Controlado el incendio declarado en Monte Coronado, en Málaga capital
  7. 7 Decretan el cierre de las dos primeras casetas en el Real de la Feria de Málaga
  8. 8

    «Vivimos en la caravana y nos hemos montado una piscina»
  9. 9 Hasta 80 euros para ir a la Feria de Málaga y 130 para volver en VTC
  10. 10 Camela causa baja en la Feria de Málaga por la enfermedad de Dioni Martín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?