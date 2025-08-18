Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Estos son los productos que han colocado a Málaga en récord de exportaciones

Son cifras que aún no recogen el impacto de los aranceles pactados entre la Unión Europea y la Administración Trump

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:23

Málaga exportó bienes por valor de 1.686,2 millones de euros en el primer semestre de 2025, una cifra que supera en un 2, ... 3% a la del volumen de ventas al exterior registrado en idéntico periodo del ejercicio anterior. Según se desprende del Informe Mensual de Comercio Exterior publicado este lunes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, ésta es la cifra más alta de exportaciones para un primer semestre en la provincia de Málaga. Y ello ha sido posible gracias a la contribución del sector primario y de la industria agroalimentaria, sobre todo del aceite, que si bien ha bajado de precio ha sido capaz de aumentar el volumen de sus ventas al exterior, además de a los bienes de equipo, que siguen arañando cuota en las ventas al exterior que protagoniza la provincia.

