Estos son los productos que han colocado a Málaga en récord de exportaciones

Málaga exportó bienes por valor de 1.686,2 millones de euros en el primer semestre de 2025, una cifra que supera en un 2, ... 3% a la del volumen de ventas al exterior registrado en idéntico periodo del ejercicio anterior. Según se desprende del Informe Mensual de Comercio Exterior publicado este lunes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, ésta es la cifra más alta de exportaciones para un primer semestre en la provincia de Málaga. Y ello ha sido posible gracias a la contribución del sector primario y de la industria agroalimentaria, sobre todo del aceite, que si bien ha bajado de precio ha sido capaz de aumentar el volumen de sus ventas al exterior, además de a los bienes de equipo, que siguen arañando cuota en las ventas al exterior que protagoniza la provincia.

1.194,4 millones de euros de superávit comercial en Andalucía en el primer semestre. Es la única comunidad autónoma que vende al exterior más de lo que importa.

Mientras esto sucede en Málaga, en el conjunto de Andalucía el volumen de exportaciones registrado en el primer semestre de este año, 21.337,3 millones de euros, es idéntico al de la primera mitad del ejercicio 2024. Pero, como hecho singular que destacan desde la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, la comunidad andaluza cuenta con un saldo exterior positivo, es decir, exporta más de lo que importa: en concreto, entre enero y junio su balanza exterior acumula un superávit de 1.194,4 millones de euros. Ello, frente al déficit de las otras dos regiones del top 3 exportador español, Cataluña y Madrid, que acumulan un déficit a junio de 7.063 y 26.013 millones de euros, respectivamente, con exportaciones de más de 51.100 millones por parte catalana y de 26.576,5 por la madrileña.

Junto a Málaga, otras provincias andaluzas que también han marcado récord en ventas al exterior en este primer semestre del año han sido Almería, Córdoba y Granada. Aunque ha sido Cádiz aquella que ha liderado el crecimiento de las exportaciones, con un ascenso del 15,2%, hasta los 4.349,4 millones de euros, si bien Sevilla es líder regional en ventas al exterior, con 4.429,8 millones, pese a haber caído un 16,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En el conjunto de España, las ventas al exterior en la primera mitad del año superan los 197.150 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 1%. Y ello con un déficit comercial de más de 25.000 millones de euros.

Productos líderes en ventas al exterior

En cuanto a los principales productos comercializados por la comunidad andaluza, lideran las ventas, con sus mejores registros exportadores de la historia, las hortalizas, con 2.653 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 9,8%, para suponer el 12,5% del total; mientras que las frutas crecen un 13,7%, hasta los 2.399 millones de euros y representan el 11,2% del total de las ventas andaluzas a otros países. Respecto al aceite de oliva, ocupa la tercera posición y, aunque el valor de las ventas cayó un 19,1% en comparación con las mismas fechas del año pasado, hasta los 1.976 millones (el 9,3% de las exportaciones totales de Andalucía) debido al descenso de los precios, las ventas en volumen crecieron un 41%, hasta las 445.000 toneladas.

En lo que respecta a la industria, destaca en Andalucía, fundamentalmente, el capítulo del cobre y sus manufacturas, con 1.125 millones de euros en ventas al exterior (5,3% del total, tras haber crecido un 17,9%, interanual).

843,7 millones de euros son las ventas al exterior en bienes alimentarios, bebidas y tabaco en el primer semestre. Son la mitad de todo lo exportado por Málaga entre enero y junio.

¿Qué sucede, mientras tanto, en Málaga? El sector más exportador es el formado por bienes de alimentación, bebidas y tabaco, con 843,7 millones de euros entre enero y junio, lo que supone un retroceso del 6,7% interanual, pese a lo cual aún representa la mitad de todas las ventas al exterior acumuladas en lo que va de año.

El segundo sector de la provincia que más vende al exterior es el de los bienes de equipo, con 228,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 14,6% interanual. Pondera un 13,5% en el conjunto de las ventas de la provincia a otros países en este primer semestre.

Estas son todas cifras que aún no recogen el impacto de los aranceles estadounidenses. No fue hasta finales del mes de julio cuando las negociaciones con la Administración Trump culminaron con la aceptación por parte de Bruselas de un arancel del 15% para todos los productos. Para Andalucía, el primer mercado de destino de las exportaciones en lo que llevamos de año es Alemania, con 2.512 millones de euros (el 11,8% del total), seguido de Francia (1.947 millones de euros, para representar el 9,1%). Estados Unidos es el quinto cliente internacional de los bienes andaluces y el primero no europeo, con 1.323 millones de euros (6,2% del total).

Para Málaga, las exportaciones a Estados Unidos suponen alrededor del 10% del total de ventas al exterior. Aún es una incógnita cuál será el impacto de los aranceles en el volumen del comercio internacional, si bien desde la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) asumiendo unas ventas a Estados Unidos de 300 millones de euros este año, calculaban un coste de las tarifas que ascendería a los 45 millones de euros, cifra que se dejaría sentir especialmente sobre el sector aceitero.

También es una incógnita si Málaga logrará sumar otro récord de ventas al exterior este año, después de enlazar cuatro consecutivos: en el año de la pandemia firmó 2.264 millones de euros en exportaciones que en 2024 ya fueron 3.272,1 millones.