Montero, Izan Merino, Ángel Mateo (del filial), María Farfán (del sénior femenino) y Carlos, del Genuine, hicieron de modelos, con la segunda equipación. MARILÚ BÁEZ

Esperanza y pasión en la segunda camiseta del Málaga CF

El club recurre al verde y morado de la bandera local, en franjas diagonales en uin modelo negro, para la primera equipación suplente de la temporada, que se pressentó este lunes en un original acto en la Feria

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:32

Fueron las bailarinas de A-Pasion-Arte, una escuela local de danza, con la voz de Miriam Sae, las encargadas de desvelar la sorpresa. Conocer ... el diseño de la segunda camiseta del Málaga se ha hecho esperar este verano, pero por su peculiaridad y connotaciones el club quiso esperar a la semana de Feria local para lanzarla. El acto se celebró en la caseta de la Asociación del Centro Histórico, en el Colegio de Prácticas Nº1, en la Plaza de la Constitución, este lunes al mediodía.

