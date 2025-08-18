Esperanza y pasión en la segunda camiseta del Málaga CF

Fueron las bailarinas de A-Pasion-Arte, una escuela local de danza, con la voz de Miriam Sae, las encargadas de desvelar la sorpresa. Conocer ... el diseño de la segunda camiseta del Málaga se ha hecho esperar este verano, pero por su peculiaridad y connotaciones el club quiso esperar a la semana de Feria local para lanzarla. El acto se celebró en la caseta de la Asociación del Centro Histórico, en el Colegio de Prácticas Nº1, en la Plaza de la Constitución, este lunes al mediodía.

Se trata de un diseño verde y morado, esperanza y pasión, que regresa después de algunos años a una camiseta del equipom, aunque con una doble franja diagonal sobre un fondo negro, que es el el tono de la camiseta. De alguna manera recuerda a la segunda equipación de la temporada 2010-11, tras la compra de Al-Thani de la entidad, en la que había dos franjas diagonales sobre un fondo similar, pero entonces blanca y celeste. Y la de esa campaña con franjas en la dirección opuesta.

Marilú Báez

Para el Málaga, tratando de explicar la camiseta, «el verde representa la esperanza y la confianza en el futuro; el morado, la tradición y el legado cultural presente en la memoria colectiva; y el negro, la firmeza y el carácter de quienes defienden sus raíces con orgullo».

Como novedad, en el interior del cuello figura el lema histórico 'Tanto Monta', asociado a la reconquista de Málaga por Fernando el Católico en 1487, lo que dio origen también a la celebración de la Feria. Esta nueva equipación podría incluso estrenarse en la tercera jornada liguera, la primera salida del equipo, en Las Palmas, prevista para el domingo 31, a las 19.30 horas.

La equipación busca reflejar el espíritu malagueño en su sentido más amplio. Hace referencia a momentos y símbolos reconocibles de la provincia. En particular, la biznaga, emblema floral de la ciudad que perfuma las noches de verano. También evoca la imagen del caballo blanco, símbolo de nobleza y fuerza.

La segunda elástica del Málaga CF ha sido concebida por hummel como una prenda versátil, que puede lucirse tanto en los partidos en La Rosaleda como en cualquier rincón de la ciudad, en celebraciones o actos cotidianos.