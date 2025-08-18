Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los modelos (jugadores) que presentaron la segunda equipación, en la caseta de la Asociación del Centro Histórico en la Feria de Málaga. MARILÚ BÁEZ

El Málaga ha vendido ya cerca de 8.000 camisetas de esta temporada

De ese dato, unas 7.000 corresponden a la primera equipación y el resto a la tercera, de tono naranja, pero se espera que la segunda, con franjas verde y morada y presentada este lunes, sea un éxito en la demanda de aficionados

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 18 de agosto 2025, 14:01

El Málaga ronda ya las 8.000 camisetas vendidas de la presente temporada, cuando aún se está en pleno verano, con sólo una jornada liguera ... disputada de la campaña 2025-26, cifras por encima de la temporada anterior a estas alturas, pese a que entonces se disfrutaba de la euforia del ascenso.

