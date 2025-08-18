El Málaga ha vendido ya cerca de 8.000 camisetas de esta temporada

El Málaga ronda ya las 8.000 camisetas vendidas de la presente temporada, cuando aún se está en pleno verano, con sólo una jornada liguera ... disputada de la campaña 2025-26, cifras por encima de la temporada anterior a estas alturas, pese a que entonces se disfrutaba de la euforia del ascenso.

De esas 8.000 prendas ya vendidas, 7.000 son de la primera equipación y 1.000 de la tercera (de color naranja y manga azul), datos que aluden a las tiendas oficiales de La Rosaleda y calle Larios, no a las de la marca de ropa, Hummel. «La temporada pasada empezamos súper bien, porque además era ese momento en que habíamos subido desde Primera RFEF y había muchísimas ganas de camiseta, con lo cual es verdad que llevamos algo más vendidas este año, aunque la sacamos el 22 de junio y el verano anterior creo que fue sobre el 10 de julio», explicó la responsable de 'retail' del Málaga, Elena Basterrechea.

El Málaga tiene ahora una gran confianza en que esta segunda camiseta suponga un tirón en la venta, con sus tonos verde y morado, que pueden enganchar mucho a los aficionados y su diseño especialmente original. «De esta segunda estimamos que se podrán vender unas 7.000 camisetas. Esa es nuestra previsión, confiamos mucho en ella y también por eso esa hemos hecho esta puesta en escena, porque creemos que es una prenda que le puede gustar mucho a nuestro aficionado», ratificó Basterrechea.

Elena Basterrechea y Kike Pérez, en la inauguración de la segunda tienda oficial, en calle Larios, en mayo. SALVADOR SALAS

Además, la responsable aludió al ritmo de ventas en la nueva tienda oficial del Málaga, en la calle Larios. «La verdad es que va muy bien. Es verdad que es una tienda pequeñita, pero está teniendo unos números muy buenos, quizá vaya un 20% menos que la de La Rosaleda, pero hemos superado la estimación de ventas. Entendemos que en verano, julio y agosto, contábamos con esto, porque es cuando hay muchísimo turismo aquí y se nos desborda, y luego tendremos que hacer un seguimiento a lo largo del año a ver cómo sigue», dijo Basterrechea.

Respecto al acto de este lunes, con una original presentación de la segunda equipación con bailes locales en plena Feria de Málaga, confirmó que «la idea era una camiseta así, tan representativa de nuestra tierra y con la bandera de Málaga. Teníamos claro que queríamos sacarla en feria. Es verdad que no era la fecha más adecuada, porque podíamos haberla sacado mucho antes. pero creo que merecía la pena esperar, porque encaja para este momento en especial y hemos conseguido evitar que se haya filtrado, que también estábamos preocupados».

Uno de los elementos especiales de la segunda camiseta es que no aparece el escudo en el pecho con los colores originales. «Generalmente nosotros el escudo con los colores en el bordado se lo ponemos siempre a nuestra primera equipación y tanto la segunda como la tercera intentamos que sea de un solo color. También pensamos que para el estilo de la camiseta le va mejor y seguimos un poco en esta línea», concluyó Basterrechea.