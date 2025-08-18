Calendario del Unicaja: esta es su hoja de ruta para la temporada 2025-2026 de Liga Endesa

Aunque el Unicaja ya conocía las fechas de la nueva temporada liguera desde finales del pasado mes de julio, no ha sido hasta este lunes ... por la mañana cuando al fin ha descubierto su hoja de ruta completa para la campaña 2025-26 de la ACB. Un curso que dará comienzo el sábado 4 de octubre, una semana después de que finalice el intenso calendario de de pretemporada para los de Ibon Navarro con la Supercopa Endesa de Málaga.

Y, ¿qué ha deparado el sorteo de la ACB para el conjunto malagueño en su arranque liguero? El equipo comenzará el año como local, en el Martín Carpena, ante el Bilbao Basket. Mientras, la primera salida del año será el siguiente fin de semana del 11 o 12 de octubre (fecha exacta por determinar). Un primer desplazamiento bastante complicado, nada menos que al feudo del Gran Canaria. Tras la 8ª jornada, el fin de semana del 22 y 23 de noviembre, llegará la primera ventana FIBA, que se extenderá hasta el 6-7 de diciembre.

El calendario navideño será especialmente intenso esta temporada, con varios partidos en plena temporada festiva, y además ante rivales especialmente correosos para los malagueños. En la jornada 11ª (20-21 de diciembre), el Unicaja recibirá al Baskonia; en la 12ª (27-28 diciembre), visitará al Real Madrid; en la 13ª (se disputará entre el 29 de diciembre y el 2 de enero), recibirá al Joventut en el Carpena y en la víspera del día de Reyes, en la jorada 14ª (3-4 enero), viajará a Galicia para medirse al Breogán.

Por otro lado cabe señalar que la jornada 17ª decidirá la configuración final de los equipos clasificados para la Copa del Rey de Valencia, tras el duelo entre el cuadro cajista y el UCAM. El torneo del K.O. se celebrará del 19 al 22 de febrero, tras la 20ª jornada de Liga, y tras esta, llegará la segunda ventana FIBA del curso, reanudándose la ACB el7 y 8 de marzo.

La liga continuará ininterrumpidamente su fase regular hasta el fin de semana del 28 al 30 de mayo. En esta última cita del año, el equipo de Ibon Navarro deberá viajar al siempre correoso Buesa Arena, casa del Baskonia. Mientras, el último partido del año en el Carpena será el 23 o 24 de mayo, ante el Breogán. Otras fechas clave en casa a tener en cuenta para la afición local, son, por ejemplo: ante el Barcelona (18-19 de octubre), Real Madrid (14-15 de febrero) o ante el Valencia (11-12 de abril), donde Yankuba Sima y Kameron Taylor se reencontrarán con su antigua casa.

En lo que respecta a los 'play-off' de la Liga Endesa, estos comenzarán el martes 2 de junio con los cuartos de final, siendo la fecha fijada para el fin de temporada, entre el 22 y el 28 de junio.

Calendario completo de la Liga Endesa