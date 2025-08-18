El terral eleva a naranja el aviso por calor en Málaga: ¿hasta cuándo durará?

La ola de calor parece que está llegando a su fin, pero aún quedan algunos días de altas temperaturas en gran parte de la península. ... En Málaga seguirán los termómetros disparados, especialmente en las zonas de interior, y además llega de nuevo el temido viento de terral, que eleva esa sensación de calor pegajoso tan típico malagueño.

Para este martes, festivo local que conmemora la incorporación de la ciudad de Málaga a la Corona de Castilla, la Agencia Estatal de Meteorología ha previsto aviso naranja por altas temperaturas en las comarcas de Costa del Sol, que incluye a Málaga capital, y Guadalhorce y advierte de esta presencia de vientos terrales. Estará activa desde las 13.00 horas a las 21.00 horas de este martes y se esperan temperaturas de hasta 39 grados. En el caso de la Axarquía el aviso por fuertes temperaturas se queda en amarillo, con hasta 37 grados.

Como apunta José Luis Escudero, responsable del blog meteorológico de SUR.es, Tormentas y Rayos, se esperaba la llegada del terral para este martes y para el miércoles. Se esperan rachas de moderadas a fuertes a partir de primeras horas de la tarde. ¿Hasta cuándo durará? Pues sobre todo este martes y como mucho el miércoles, pero a mitad de la semana ya las temperaturas se irán suavizando.

De hecho la AEMET da ya por terminada la ola de calor en Andalucía, con la excepción de Málaga y Almería este martes que seguirán con temperaturas muy altas. El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha destacado que «la llegada de vientos de poniente va a bajar las temperaturas de forma apreciable».

La excepción será la provincia de Málaga ya que, tanto este lunes como el martes, el terral activará «avisos por temperaturas en la Costa del Sol y en la zona del Guadalhorce». No obstante, una vez termine este episodio, «de nuevo empezarán a bajar las temperaturas, como en toda Andalucía».