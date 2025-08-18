Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las llamas en Monte Coronado.

Las llamas en Monte Coronado. Plan Infoca

Declarado un incendio en Monte Coronado: el 112 recibe más de 100 llamadas y el Infoca moviliza dos helicópteros

Numerosos efectivos trabajan ya en la zona forestal de Palma-Palmilla para tratar de extinguir las llamas

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Lunes, 18 de agosto 2025, 19:32

Nuevo incendio forestal en la provincia de Málaga, en este caso en la capital malagueña, concretamente en el distrito de Palma-Palmilla. El Servicio de ... Emergencias 112 ha recibido más de un centenar de llamadas que alertaban de las llamas en una zona forestal, en la que ya hay desplegados numerosos medios terrestres y aéreos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de jóvenes, a golpes y mordiscos con unos policías locales de Marbella
  2. 2 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara
  3. 3 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  4. 4 Altercado en el real: un herido grave por un botellazo y tocamientos a varias chicas
  5. 5

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  6. 6 Hasta 80 euros para ir a la Feria de Málaga y 130 para volver en VTC
  7. 7

    «Vivimos en la caravana y nos hemos montado una piscina»
  8. 8 Indignación ante el caos surgido por el concierto de Manuel Carrasco en Marbella
  9. 9 Un vuelco en la cuneta en la A-45 de Málaga provoca retenciones y un evacuado al hospital
  10. 10 Decretan el cierre de las dos primeras casetas en el Real de la Feria de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Declarado un incendio en Monte Coronado: el 112 recibe más de 100 llamadas y el Infoca moviliza dos helicópteros