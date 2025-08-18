Declarado un incendio en Monte Coronado: el 112 recibe más de 100 llamadas y el Infoca moviliza dos helicópteros

Nuevo incendio forestal en la provincia de Málaga, en este caso en la capital malagueña, concretamente en el distrito de Palma-Palmilla. El Servicio de ... Emergencias 112 ha recibido más de un centenar de llamadas que alertaban de las llamas en una zona forestal, en la que ya hay desplegados numerosos medios terrestres y aéreos.

Desde el centro coordinador han informado a este periódico que han recibido las primeras alertas sobre las 18.50 horas y hasta el lugar han sido movilizados efectivos del Plan Infoca, Bomberos de Málaga, del Consorcio Provincial, Policía Local y Policía Nacional.

A través de sus redes sociales, los profesionales del Infoca han informado de que en la zona trabajan dos helicópteros, uno ligero y otro pesado; dos grupos de bomberos forestales, dos brigadas de refuerzo contra incendios de la comunidad autónoma de Andalucía, dos técnicos de operaciones, un agente de medioambiente y dos camiones autobombas.

Todo ello en una jornada en la que España sigue ardiendo por noveno día consecutivo: todavía hay más de 40 incendios activos, cuatro muertos registrados y miles de evacuados. La ola de fuego sigue implacable en el noroeste y oeste peninsular, con Ourense, León, Salamanca y Cáceres en el ojo del huracán. Ante este panorama, un dispositivo de bomberos de Málaga ha partido este lunes hasta Ourense, donde se están registrando varios incendios forestales de gran magnitud, para colaborar en las labores de extinción.