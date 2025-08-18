Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dejan en libertad a los ultras detenidos por dar una paliza a dos jóvenes a la salida del Club Hípico de Málaga

Los sospechoso se acogieron a su derecho a no declarar y están siendo investigados por su presunta responsabilidad en un delito de lesiones

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Lunes, 18 de agosto 2025, 15:06

El Juzgado de Instrucción número 14, en funciones de guardia, ha decretado la puesta en libertad provisional de los ultras del Málaga Club de Fútbol ... detenidos por dar una paliza a dos jóvenes del Deportivo de La Coruña. Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los cuatro de los cinco arrestados que pasaron a disposición se acogieron a su derecho a no declarar y el Juzgado les investiga por un delito de lesiones.

