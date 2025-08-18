Altercado en el real: un herido grave por un botellazo y tocamientos a varias chicas

Las Fuerzas de Seguridad investigan un grave altercado en el real de la Feria de Málaga. Un hombre de unos 40 años fue hallado inconsciente ... sobre un charco de sangre tras recibir un botellazo en la cabeza. Los agentes tratan de aclarar el trasfondo de la agresión, ya que recibieron varios avisos de tocamientos a chicas de un individuo cuyas características físicas encajarían con las del herido.

Todo comenzó unos minutos antes de las tres de la madrugada, cuando una dotación de la Policía Local recibió el aviso de uno de los vigilantes del escenario de la zona de la juventud del real, quien manifestó que delante del mismo había un individuo inconsciente con una herida sangrante en la cabeza.

Los agentes se acercaron al lugar y observaron a un varón que estaba siendo asistido por los servicios sanitarios. La unidad policial realizó un perímetro de seguridad para facilitar la labor de los sanitarios, ya que había una gran aglomeración de jóvenes en torno al herido.

El hombre recuperó unos instantes el conocimiento, lo que permitió identificarlo de forma verbal antes de su traslado al Hospital Clínico Universitario. Los agentes le preguntaron por lo sucedido, pero se encontraba muy desorientado y no fue capaz de aclarar lo que le había pasado.

Fuentes municipales han explicado que, dado que la finalización de la actividad en la Explanada de la Juventud está fijada a las tres de la madrugada, se procedió a su cierre, ya que apenas faltaban 10 minutos para llegar al horario establecido.

Mientras el hombre estaba siendo atendido en el hospital, los policías recibieron varios avisos verbales de mujeres que aseguraban haber sufrido tocamientos por parte de un individuo cuyas características físicas se correspondían con las del hombre agredido en la zona de la juventud.

De hecho, según las fuentes consultadas, los testimonios recabados entre los jóvenes que se encontraban en el recinto apuntan a que el origen de la agresión también fueron unos tocamientos realizados a una chica y que el novio o un acompañante de ésta habría reaccionado golpeando al autor con una botella.

Paralelamente, los policías locales recibieron una llamada del Hospital Clínico en la que informaban de que el individuo había protagonizado un altercado en el que, al parecer, se había enfrentado a cuatro o cinco vigilantes de seguridad y, tras ello, había abandonado el hospital, pese a la aparatosa herida que presentaba en la cabeza.