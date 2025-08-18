Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista del Real de Cortijo de Torres. Ñito Salas

Altercado en el real: un herido grave por un botellazo y tocamientos a varias chicas

La policía investiga si el hombre, que ingresó en el hospital con una lesión muy aparatosa en la cabeza, protagonizó varias agresiones sexuales en la zona de la juventud

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Lunes, 18 de agosto 2025, 14:23

Las Fuerzas de Seguridad investigan un grave altercado en el real de la Feria de Málaga. Un hombre de unos 40 años fue hallado inconsciente ... sobre un charco de sangre tras recibir un botellazo en la cabeza. Los agentes tratan de aclarar el trasfondo de la agresión, ya que recibieron varios avisos de tocamientos a chicas de un individuo cuyas características físicas encajarían con las del herido.

