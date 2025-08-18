Decretan el cierre de las dos primeras casetas en el Real de la Feria de Málaga
Deberán permanecer cerradas durante 24 horas por quitar mesas y sillas antes de tiempo o por limitar la entrada de menores
Málaga
Lunes, 18 de agosto 2025, 16:14
La Policía Local ha decretado el cierre de dos casetas en el Real de Cortijo de Torres por reincidencia en incumplimientos. En concreto, La Bulla ... y El Jaleo deberán permanecer cerradas durante 24 horas, según ha comunicado el Ayuntamiento de Málaga en redes sociales.
La primera de ellas fue apercibida por falta de delimitación y quitar mesas y sillas antes de tiempo; mientras que la segunda por limitar la entrada a menores siendo familiar y no disponer de cartel con derechos de admisión autorizados. Ambas han sido clausuradas por reincidir en dichos aspectos.
Estas son solo algunas de las normativas que se incluyen en el bando que el alcalde, Francisco de la Torre, publicó hace unos días y donde se recogen las disposiciones generales que regulan los festejos para garantizar la convivencia cívica. Un documento donde se prohíbe también el cobro para entrar a las casetas bajo ninguna circunstancia ya que el acceso es «libre y gratuito».
