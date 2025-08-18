Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ambiente en el Real de la Feria de Málaga. Ñito Salas

Decretan el cierre de las dos primeras casetas en el Real de la Feria de Málaga

Deberán permanecer cerradas durante 24 horas por quitar mesas y sillas antes de tiempo o por limitar la entrada de menores

Juan Soto

Málaga

Lunes, 18 de agosto 2025, 16:14

La Policía Local ha decretado el cierre de dos casetas en el Real de Cortijo de Torres por reincidencia en incumplimientos. En concreto, La Bulla ... y El Jaleo deberán permanecer cerradas durante 24 horas, según ha comunicado el Ayuntamiento de Málaga en redes sociales.

