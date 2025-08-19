Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de agentes de Policía Local en Cortijo de Torres

Nuevo cierre en la Feria de Málaga: tercera caseta sancionada en apenas 24 horas

Según informa el Ayuntamiento de la capital, el local de 'La Exquisita' estará cerrado 24 horas «por reincidencia en impedir acceso libre y gratuito y cobrar o exigir invitación para consumición o pase para entrar»

Enrique Miranda

Enrique Miranda

Málaga

Martes, 19 de agosto 2025, 17:37

Nuevo cierre de una caseta en la Feria de Málaga 2025 por inclumplir la normativa del Ayuntamiento de Málaga. En este caso, según informó el ... Ayuntamiento de Málaga, se ha decretado el cierre durante 24 horas de la caseta La Exquisita del real Cortijo de Torres por reincidencia en impedir el acceso libre y gratuito.

