Nuevo cierre en la Feria de Málaga: tercera caseta sancionada en apenas 24 horas

Nuevo cierre de una caseta en la Feria de Málaga 2025 por inclumplir la normativa del Ayuntamiento de Málaga. En este caso, según informó el ... Ayuntamiento de Málaga, se ha decretado el cierre durante 24 horas de la caseta La Exquisita del real Cortijo de Torres por reincidencia en impedir el acceso libre y gratuito.

Según ha explicado el Ayuntamiento, este local ha sido sancionado por «reincidencia en impedir acceso libre y gratuito y cobrar o exigir invitación para consumición o pase para entrar». Esta es una de las principales condiciones que tienen que cumplir todas las casetas de la Feria de Málaga, el acesso libre y gratuito y se trata además de algo diferencial de los festejos malagueños. El Ayuntamiento recuerda que el acceso a las casetas de las zonas familiar y de juventud es «libre y gratuito» y que queda prohibido cualquier cobro o exigir invitación, oferta o promoción previa, consumición o pase.

Esta normativa se incluía en el bando que el alcalde, Francisco de la Torre, publicó hace unos días y donde se recogen las disposiciones generales que regulan los festejos para garantizar la convivencia cívica.

Hay que recordar que se trata del tercer cierre de una caseta en la Feria de Málaga en apenas 24 horas, cuando la semana de festejos sólo acaba de comenzar. Durante el fin de semana la Policía Local sancionó dos casetas, La Bulla y El Jaleo, la primera por falta de delimitación y quitar mesas y sillas antes de tiempo; mientras que la segunda fue por reincidencia en el incumplimiento de contar con personal de seguridad, aunque el Ayuntamiento informó en un primer momento de que era por impedir acceso a menores, algo que ha rectificado hoy.