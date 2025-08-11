Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de la Feria del Centro. sur

El bando de la Feria de Málaga 2025 prohíbe cobrar el acceso a las casetas bajo ninguna circunstancia

Fiestas. ·

El alcalde llama a la responsabilidad individual para «evitar la difusión de bulos» y pide la colaboración de ciudadanos y empresarios para que las labores de limpieza en el Centro se hagan de una manera «rápida y efectiva»

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Lunes, 11 de agosto 2025, 11:53

Málaga se prepara para iniciar su feria este próximo viernes, 15 de agostos -festivo nacional-, con la cabalgata histórica por el Centro de la ciudad ... y el espectáculo de drones y de fuegos artificiales en el puerto. Con motivo de las fiestas, el alcalde, Francisco de la Torre, ha publicado el tradicional bando, donde se recogen las disposiciones generales que regulan los festejos para garantizar la convivencia cívica. Un documento donde se prohíbe el cobro para entrar a las casetas bajo ninguna circunstancia ya que el acceso es «libre y gratuito»

