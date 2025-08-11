El bando de la Feria de Málaga 2025 prohíbe cobrar el acceso a las casetas bajo ninguna circunstancia

Málaga se prepara para iniciar su feria este próximo viernes, 15 de agostos -festivo nacional-, con la cabalgata histórica por el Centro de la ciudad ... y el espectáculo de drones y de fuegos artificiales en el puerto. Con motivo de las fiestas, el alcalde, Francisco de la Torre, ha publicado el tradicional bando, donde se recogen las disposiciones generales que regulan los festejos para garantizar la convivencia cívica. Un documento donde se prohíbe el cobro para entrar a las casetas bajo ninguna circunstancia ya que el acceso es «libre y gratuito»

«El acceso a las casetas del recinto ferial de la zona familiar y de la juventud será libre y gratuito, quedando prohibido cualquier cobro o exigir invitación, oferta o promoción previa, consumición o pase para acceder o retornar», recoge el bando en la primera de sus disposiciones, donde recuerda que los menores de 16 años no podrán acceder a las casetas ubicadas en la zona de la juventud, excepto para las actuaciones en directo y sólo durante el tiempo que duren las mismas.

En cuanto a los horarios, las casetas del recinto ferial Cortijo de Torres deben iniciar su actividad a las 14 horas y finalizar a las 6 de la mañana, salvo los festivos y vísperas de festivos, donde podrán ampliarlo en una hora hasta las 7; en el caso de las casetas de la zona de la juventud el horario de cierre diario es las 7 de la mañana.

La música en el Centro cesará a las 6 de la tarde

En lo que respecta al Centro, la fiesta comenzará a las 12 y finalizará a las 18 horas, momento en que cesará la música en todas las calles y plazas. A partir de ese momento, sólo se permitirá la música en el interior de los establecimientos hosteleros con licencia para ello y dentro de los niveles autorizados.

Asimismo, el bando prohíbe que los establecimientos hosteleros y de restauración puedan instalar barras de alcance, tanto en el interior de los mismos que modifiquen la actividad principal del mismo, como en el exterior «salvo las autorizadas expresamente por el Ayuntamiento».

Entre las disposiciones recogidas en el documento, De la Torre hace un llamamiento a la responsabilidad individual para «evitar la difusión de bulos que pueden provocar alarma y generar incluso problemas de seguridad» y por ello se insta a los ciudadanos a que compartan información que sea «rigurosa» y procedente de «fuentes oficiales o de medios de comunicación que contrastan sus informaciones con dichas fuentes».

Ampliar Caballistas, durante el paseo por las calles del real el pasado año. sur

Además, el alcalde apela en el bando a la «máxima» colaboración por parte de los ciudadanos y empresarios para una limpieza «rápida y efectiva» en el Centro, cuyas labores de limpieza y baldeo iniciarán los operarios de Limasam a partir de las 7 de la tarde. En el real, por su parte, se mantendrá la recogida puerta a puerta de las casetas en dos horarios: uno vespertino y otro de madrugada.

Desde el Ayuntamiento se recomienda el uso del transporte publico para los desplazamientos duranta le feria. Por ello, en estos días se reforzarán todas las líneas de la EMT desde lo noche de los fuegos ampliando los horarios y los servicios de los autobuses; además, desde el sábado 17 de agosto estará funcionando la Línea F, que conecta el Centro con el real de Cortijo de Torres, de forma ininterrumpida.

En materia de movilidad, habrá dos paradas de taxi en el real (junto a la portada principal y en la avenida Ortega y Gasset) y una zona habilitada para la subida y bajada de viajeros de usuarios de vehículos VTC con horario de 24 horas entre las calles Sigfrido y Flauta Mágica.

Seguridad

En el bando se prohíbe que las tómbolas, atracciones y vendedores ambulantes autorizados entreguen como premios, distribuyan o vendan armas de fuego simuladas, armas blancas, arcos, ballestas, flechas u otros objetos punzantes, así como megáfonos que lleven incorporados sonidos que imiten a los servicios de emergencia; se podrán solicitar en los puntos habilitados por Protección Civil unas pulseras con código QR destinadas a menores y personas dependientes con problemas de orientación para facilitar su localización en caso de perderse; en la feria del Centro habrá señalética (carteles con fondo verde) en las zonas donde se prevén altas concentraciones de personas y que informarán de las vías de evacuación; y en los puestos de Protección Civil habrá equipos de desfibriladores.

En cuanto al paseo de caballos, el documento recuerda que el recinto de Cortijo de Torres deberá quedar desalojado de caballistas y carruajes a las 20 horas y se incide que está prohibido el uso de asnos, ponis u otro tipo de animales -se exceptúa la monta de ponis a menores de edad para paseo y exhibición siempre que vaya acompañado por un adulto y disponiendo de autorización de sus padres o tutores-.