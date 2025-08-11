Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de agentes de policía en la feria del Centro

Dispositivo para la Feria de Málaga: 2.100 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil

Se reforzarán los controles policiales para evitar el consumo público de sustancias estupefacientes y el menudeo de drogas

SUR

Lunes, 11 de agosto 2025, 14:09

Un total de 2.100 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil formarán parte del dispositivo de seguridad desplegado por el Gobierno ... de España a través del Ministerio del Interior con motivo de la Feria de Málaga, que estará operativo del 16 al 23 de agosto.

