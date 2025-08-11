Dispositivo para la Feria de Málaga: 2.100 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil

Un total de 2.100 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil formarán parte del dispositivo de seguridad desplegado por el Gobierno ... de España a través del Ministerio del Interior con motivo de la Feria de Málaga, que estará operativo del 16 al 23 de agosto.

En esta ocasión, formarán parte de dicho dispositivo 250 agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a siete unidades, y 1.850 de la Policía Nacional, con una media diaria de 200 agentes en la calle.

Así lo ha puesto de manifiesto el secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Málaga, Juan Pedro Carnero, durante la Junta de Seguridad Local que ha tenido lugar esta mañana en el Ayuntamiento de Málaga.

En el recinto ferial se establecerán sedes físicas donde estarán ubicados ambos Cuerpos. Se reforzarán los controles policiales para evitar el consumo público de sustancias estupefacientes y el menudeo de drogas.

La Guardia Civil se encargará del control de tráfico en los accesos a la ciudad y en las rondas de circunvalación y de la seguridad alimentaria y el control de explosivos y armas y pirotecnia. Se reforzarán los controles de conducción bajo los efectos del alcohol con actuaciones diarias y se vigilarán con radares los excesos de velocidad durante estos días.

También se espera un importante movimiento de vehículos de largo y corto recorrido en las carreteras. La DGT contará con la máxima disponibilidad de sus medios humanos y técnicos para facilitar la movilidad y fluidez en la provincia.