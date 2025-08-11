Este es el menú para los policías y personal de Servicios Operativos destinados a la Feria de Málaga

Un evento de la magnitud de la Feria de Málaga se asienta sobre un complejo calendario de trabajo, contratos complementarios y acciones de planificación. Nada ... puede ser improvisado. Y menos lo concerniente a la seguridad y los servicios operativos. Hasta el menú de los efectivos que se encargan de que los festejos se desarrollen sin incidencias también es objeto de contrato. En esta ocasión, la empresa adjudicataria es Taberna El Alabardero por 77.631 euros. Además de la comida y bebida, habrá de ocuparse de toda la logística (mesas, neveras, etc.)

La Policía Local realizará un total de 4.570 servicios en la ciudad durante la Feria, con una media de 457 efectivos diarios, de los que 2.189 se adscriben al operativo extraordinario que se suman a los 2.381 del servicio ordinario. En su conjunto, supondrán más de 40.000 horas de servicio, a las que habrá que añadir las previstas por la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Para los funcionarios de los cuerpos Local y Nacional y para los efectivos de los Servicios Operativos se ha diseñado un menú con dos opciones de primer y segundo plato, dos guarniciones y tres postres posibles. Coinciden comida y cena por tratarse de trabajo a turnos. El almuerzo es de dos a cuatro de la tarde y la cena, de ocho y media a doce y media de la noche.

Agua

Desde el primer hasta el último día del servicio la empresa adjudicataria dispensará 1.200 botellines diarios de agua mineral de medio litro, que deberá mantener refrigerados en botelleros que la propia empresa aportará. La distribución del agua y la ubicación de los botelleros será la siguiente: 600 botellines diarios en la carpa situada en el Real de la Feria y 600 botellines diarios en la Jefatura Central de Policía Local.

Disposición

Siempre habrá disponibles platos fríos como gazpacho (convencional o de remolacha), salmorejo, crema de melón o ajoblanco y ensalada de lechuga, tomate, pepino, cebolla, pimiento, tomate cherry, atún, maíz, zanahoria, remolacha y huevos duros.

Primeros días de Feria

El primer sábado, el 16, como primer plato, habrá a elegir ensaladilla rusa o espagueti con tomate, salsa de pesto y queso rallado. De segundo, bacalao a la romana o medallones de solomillo a la pimienta. Como guarnición, verduras naturales salteadas o patatas panadera. De postre, fruta natural, yogur o arroz con leche.

El domingo, las opciones de entrada pasan por ensalada de pasta y langostinos o arroz de choco y langostinos. Como segundo, crujiente de salmón o salteado de pavo con salsa de soja. De acompañamiento, verduras salteadas o patatas gratinadas. Y, como colofón, yogur, fruta o tarta casera.

La semana se inicia el lunes con ensalada campera o fideuá con alioli, como primeros posibles. De segundos, rosada a la bilbaína o churrasco de pollo. Entre las guarniciones opcionales, patatas fritas y guisantes. De postre, a la fruta y yogur se añade flan de huevo.

Martes, festivo

El martes es festivo. Se celebra la Reconquista de Málaga por parte de los Reyes Católicos (1487). Los efectivos que tengan que trabajar podrán optar a ensalada de tomate y atún o garbanzos con bacalao y espinacas o a lubina a la espalda y albóndigas con tomate. Como acompañamiento, arroz salteado con maíz y pasas o patatas panadera. La panacotta se cuela entre los postres.

El miércoles 20 habrá ensalada de garbanzos o canelones Rossini como primero y bacalao con pisto o jamoncitos de pollo, como segundo. Como guarniciones, se servirá arroz pilaf o judías verdes con tomatitos. Y la novedad del día en cuanto al postre es el pudding diplomático.

Final de la semana

El jueves se empieza con ensalada malagueña o lentejas con verduras. Se continuará con pavías de pescado o pinchitos de pollo, acompañados los segundos con patatas panadera o pimientos del piquillo. Como colofón, fruta, natillas o yogur.

El viernes día 22 los primeros a elegir son aguacate con langostinos o melanzane parmesana. Los segundos ofrecen lenguado frito o magro con tomate. De acompañamiento, guisantes salteados o patatas fritas. En el postre, se incorpora como opción un mousse de chocolate.

Como cierre del servicio, el sábado 23, los agentes podrán optar entre ensalada de pimientos y atún o arroz de pollo y verduras. Como segundo, palometa o crujiente de ternera. Como guarniciones, pimientos del piquillo salteados o puré de patata. Y la variante en el postre es el tiramisú.

Dispositivo

En la Policía Local de Málaga continuará prestando sus servicios, un año más, el Grupo Operativo de Apoyo (GOA) para reforzar la vigilancia tanto en el Cortijo de Torres como en la Feria del Centro. Además, contará con el apoyo del Subgrupo Canino junto al GIP (Grupo de Investigación y Protección). También participarán policías locales del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA), que realizarán controles preventivos de alcoholemia en el Centro y en los accesos al Real, entre otras funciones.

Los policías locales velarán por el cumplimiento de las ordenanzas municipales e intensificarán su labor en materias tales como la detección de armas blancas y objetos punzantes. Además, habrá una especial atención para evitar la venta de alcohol a menores, el cumplimiento de los horarios de cierre de establecimientos, la ocupación de vía pública por parte de establecimientos en vías de evacuación, la inspección de casetas o cualquier actividad incívica contraria a la convivencia.

Igualmente, se contará con el apoyo del grupo de trabajo de la Sala 092, que atenderá y canalizará todo el flujo de llamadas y se coordinará en todo momento con todos los Cuerpos de Seguridad del Estado implicados en esta operativa especial. Además, estará permanentemente activo el equipo de sala del Centro Municipal de Emergencia, desde donde se controlan las cámaras de videovigilancia. Por su parte, el Grupo de Caballería participará en este dispositivo especial de Feria, principalmente en las calles del Real, así como en el desarrollo de la romería urbana del primer sábado de Feria.

En coordinación y colaboración con la Policía Nacional se trabajará en la prevención de delitos y en el mantenimiento de la seguridad ciudadana. En el recinto ferial se establecerán sedes físicas donde estarán ubicados ambos Cuerpos. En el Centro se extremarán las medidas de prevención de actividades delictivas y control de objetos peligrosos, entre los que se incluyen los controles de acceso para evitar la entrada con botellas de vidrio, control de venta de alcohol a menores, venta de bebidas sin autorización, así como las barras de alcance para la expedición de bebidas para su consumo en la vía pública y otras infracciones a la Ordenanza de Convivencia.

Por su parte, el GRUPRONA (Grupo de Protección de la Naturaleza) de la Policía Local realizará tareas de inspección y vigilancia sanitaria en materia alimentaria, sobre todo en el Real de la Feria y durante las horas de carga y descarga, a fin de inspeccionar el transporte de mercancías perecederas para su consumo en las casetas. Además, se incorporarán efectivos de inspección pesquera con objeto de controlar la trazabilidad y tallas reglamentarias. Estas actuaciones se llevarán a cabo en coordinación con el SEPRONA de la Guardia Civil y el Servicio de Sanidad Alimentaria del Ayuntamiento.

A la finalización de la Feria del Centro cada día se prestará apoyo a los servicios de limpieza por parte de ambos Cuerpos de Seguridad de manera coordinada.