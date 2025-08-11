Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efectivos policiales durante la Feria de Málaga. SUR

Este es el menú para los policías y personal de Servicios Operativos destinados a la Feria de Málaga

Taberna el Alabardero se hace con el contrato de catering para el personal que velará por el buen funcionamiento de los festejos

Chus Heredia

Chus Heredia

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:45

Un evento de la magnitud de la Feria de Málaga se asienta sobre un complejo calendario de trabajo, contratos complementarios y acciones de planificación. Nada ... puede ser improvisado. Y menos lo concerniente a la seguridad y los servicios operativos. Hasta el menú de los efectivos que se encargan de que los festejos se desarrollen sin incidencias también es objeto de contrato. En esta ocasión, la empresa adjudicataria es Taberna El Alabardero por 77.631 euros. Además de la comida y bebida, habrá de ocuparse de toda la logística (mesas, neveras, etc.)

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  3. 3 Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga
  4. 4 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  5. 5 Virus chikungunya: causas, síntomas y tratamiento
  6. 6 Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
  7. 7 Málaga rozará los 40 grados pero no estará en aviso por calor este lunes
  8. 8 El fraude de la factura con el IBAN cambiado: un clásico que hace estragos entre las pymes
  9. 9

    «Hay oportunidades laborales brutales en el sector de la ciberseguridad, y no sólo para informáticos: mírame a mí»
  10. 10 La Seguridad Social permite recuperar hasta 5 años de cotización para la pensión si cumples este requisito

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Este es el menú para los policías y personal de Servicios Operativos destinados a la Feria de Málaga

Este es el menú para los policías y personal de Servicios Operativos destinados a la Feria de Málaga