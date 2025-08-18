Interceptan casi 1.600 kilos de hachís oculto en naranjas en un camión que circulaba por la A-7 en Vélez-Málaga

Nuevo golpe al narcotráfico en la provincia. Los narcos tiran cada vez más de ingenio para tratar de ocultar las sustancias estupefacientes y pasar desapercibidos ... en sus lucrativos negocios. La Policía Nacional ha incautado 1.579 kilogramos de hachís en el interior de un camión que circulaba por la Autovía del Mediterráneo A-7, a la altura de Vélez-Málaga, en dirección a Málaga, y ha procedido a la detención de los dos ocupantes, conductor y copiloto del vehículo, por un delito de tráfico de drogas.

La sustancia estupefaciente había sido camuflada entre fruta, distribuida con forma de esferas envueltas en plástico de color naranja, a fin de simular la mencionada fruta y pasar desapercibida. La autoridad judicial decretó el ingreso de los dos arrestados en prisión.

Durante un dispositivo policial, agentes del Grupo de UDYCO de la localidad axárquica de Vélez-Málaga observaron una maniobra extraña de circulación. Un vehículo, ocupado por dos personas, circulaba por la autovía del Mediterraneo tras un camión con matrícula extranjera, ambos dirección a Málaga, «mostrando los ocupantes del turismo una actitud nerviosa y vigilante», según han informado este lunes desde la Comisaría Provincial en un comunicado.

«Labores de contravigilancia o seguridad»

Ante estos hechos, los intervinientes solicitaron el apoyo del Grupo I de Estupefacientes de la Comisaría Provincial de Málaga, logrando incorporarse al dispositivo establecido y observando claramente como el coche que sigue al camión «está realizando labores de contravigilancia o seguridad». Finalmente, los agentes decidieron dar el alto a los vehículos, realizando el turismo una maniobra evasiva que permite su fuga, mientras que el camión es interceptado en una de las salidas de la autovía.

Entre la mercancía que transportaba el vehículo de carga los policías localizaron los mencionados 1.579 kilogramos de hachís. La droga estaba distribuida en forma de bolas o esferas, envueltas en plástico de color naranja, simulando dicha fruta. Tanto el conductor como el copiloto del camión fueron detenidos por un presunto delito de tráfico de drogas, decretando el Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga su ingreso en prisión. La investigación continúa abierta a fin de localizar a los ocupantes del otro vehículo y establecer su participación en los hechos.