Xabi Alonso, durante la rueda de prensa. Javier Lizón (Efe)
Jornada 11

Xabi Alonso da por zanjado el 'caso Vinicius': «Ninguna represalia»

«El miércoles tuvimos una reunión con toda la plantilla y Vini estuvo muy bien. Habló con el corazón y yo quedé satisfecho», sostiene el entrenador del Real Madrid

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:10

Comenta

A una hora desacostumbrada con el objetivo de estar presente luego en la entrega de la Bota de Oro a Mbappé, Xabi Alonso compareció en ... rueda de prensa este viernes para ofrecer su parecer sobre el 'caso Vinicius', el principal desafío a la autoridad que ha afrontado el tolosarra desde que está al mano del Real Madrid. El monumental enfado del brasileño al ser sustituido en el clásico celebrado el pasado domingo concentraba toda la atención en la previa del duelo que medirá al conjunto de Chamartín con el Valencia. ¿Habría castigo o indulto para el '7' tras su feo comportamiento y una disculpa pública en la que no citó al técnico? Esa era la pregunta que sobrevolaba en una rueda de prensa que el vasco aprovechó para dar por cerrado el tema. «El miércoles, después de los dos días de descanso, tuvimos una reunión con todos. Vini estuvo muy bien, impecable, habló desde el corazón, con sinceridad y quedé muy satisfecho. Desde entonces el asunto quedó zanjado», aseveró.

