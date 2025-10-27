Vinicius opta por librar un pulso que le pone en la cuerda floja

Vinicius vuelve a estar en el disparadero tras aportar la nota discordante en un clásico que permitió al Real Madrid espantar fantasmas y reforzó a Xabi Alonso ... . Mientras el estratega guipuzcoano obtenía su primera victoria de tronío desde que regresó a Chamartín como timonel del transatlántico blanco, el extremo brasileño elevaba el grado de intensidad de un pulso que le pone en la cuerda floja. El estruendoso desplante que hizo el '7' al ser sustituido en el minuto 72 de un partido en el que se estaba merendando a la defensa del Barça echa más leña a un incendio que amenaza con desbocarse, por más que Xabi Alonso tratase de rebajar las llamas al término de un pleito de altísimo voltaje en el que el fluminense, una vez más, fue ángel y demonio.

«Todos los entrenadores saben que hay diferentes personalidades. Ahora disfrutaremos y en su momento hablaremos de estas cosas dentro del vestuario, por supuesto«, despejó Xabi Alonso cuando fue inquirido acerca de otra salida de tono de Vinicius que deja en muy mala posición al ex del Flamengo. Precisamente cuando estaba comenzando a recuperar aquella chispa que le convirtió en máximo estandarte del Real Madrid hasta la llegada de Kylian Mbappé y le llevó a acariciar el Balón de Oro, al brasileño no se le ocurrió otra que hacerse un flaco favor con vistas a futuro enturbiando con su inexcusable actitud la dulce resaca para un equipo que salió hipermotivado al Santiago Bernabéu, pasó por encima de un Barça al que se le fue la fuerza por la boca e hizo gala de ese espíritu campeón que le reclamaba su parroquia en la antesala del litigio pero que, a la vez, debe lidiar con la cortísima mecha que caracteriza a la más inflamable de sus estrellas.

La actitud de Vinicius no ha sentado bien dentro de un vestuario que aprecia al brasileño y valora las extraordinarias condiciones futbolísticas que le adornan, pero que tiene motivos para estar cansado de los numerosos fregados en los que se ve inmerso el '7'. Tampoco fue del agrado de la directiva del Real Madrid, que ya convivió de mala gana con egos similares en el pasado y no desea ver cómo vuelven a crecerle los enanos. Eso es, precisamente, lo que más debe poner en alerta a un futbolista que necesita hacer propósito de enmienda cuanto antes si no quiere seguir el mismo camino que en su día transitaron mitos del calibre de Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos.

Comportamiento 'cristianesco'

Como hicieran años atrás tanto el portugués como el sevillano, Vinicius parece determinado a mantener un tira y afloja en el que lleva las de perder. Con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2027, las negociaciones para extenderlo han quedado por el momento en el limbo dado que el Real Madrid consideró desorbitadas sus pretensiones económicas, las cuales, según algunas fuentes, le pondrían a la altura de Kylian Mbappé. Pese a la notable mejoría que ha experimentado el juego del brasileño en las últimas semanas, resulta quimérico que pretenda equiparar hoy su estatus al del crack de Bondy, auténtica viga maestra de un proyecto que ya no depende tanto de lo que ocurra con el '7' como sucedía hace un par de campañas.

Entonces Vinicius sí era el niño bonito del Real Madrid, la figura sobre la que pivotaba el presente y el futuro del club, pero el escenario ha cambiado. Para empezar, ya no está Carlo Ancelotti, el técnico que hizo explotar definitivamente a quien todavía era una estrella en construcción, sino Xabi Alonso, cuya gélida forma de conducirse con el fluminense dista poderosamente del caluroso espíritu con el que Carletto le acogió. Mientras que el hombre de la ceja siempre trató con guante de seda al '7', el vasco prefiere usar con él la táctica del palo y la zanahoria, lo que ha generado un cisma que puede tener repercusiones profundas.

Vinicius considera que Xabi Alonso no está siendo justo y visibilizó su descontento en el peor momento posible y en el escenario más inadecuado, con un comportamiento 'cristianesco' que puede pasarle factura. Hay quien sostiene que el enfado llega hasta tal punto que el '7' considera salir del Real Madrid si no cambian pronto las tornas, un pensamiento que vendría a respaldar la versión que DAZN ofreció sobre su encabritada salida del clásico celebrado el domingo. Puede que fuera fruto solo del calentón, esté tirándose un farol o haciendo una prueba de fuerza, pero el club está obligado a cerrar filas con el técnico y Florentino Pérez tiene poca paciencia con las estrellas que se insubordinan, lo que deja al brasileño con malas cartas si persiste en su rebeldía.