Vinicius, cabreado tras ver que era el cambiado. Afp
Clásico

Monumental cabreo de Vinicius al ser sustituido en el clásico

El delantero brasileño se marchó en el minuto 72 y se fue directo a los vestuarios visiblemente enfadado y haciendo aspavientos

Javier Varela

Javier Varela

Domingo, 26 de octubre 2025, 18:09

El clásico de este domingo abrió un nuevo 'caso Vinicius'. El delantero brasileño del Real madrid fue el elegido por Xabi Alonso para ser sustituido ... en el minuto 72 y se marchó del terreno de juego haciendo claros aspavientos y gestos de mucho enfado.

