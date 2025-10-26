Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Bellingahm celebra el segundo gol del Real Madrid. Efe
Jornada 10

El mejor Bellingham guía el cambio de tercio

El inglés, con gol y asistencia, lidera una buena versión colectiva del Real Madrid, que frena la sangría en los clásicos y pone tierra de por medio en la Liga

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Domingo, 26 de octubre 2025, 18:38

Xabi Alonso ya tiene la primera gran victoria de su etapa al frente del Real Madrid. Se le discutía al técnico guipuzcoano el desempeño de ... su equipo en las fechas señaladas y de un plumazo se quitó el sambenito, gracias en gran medida a un muy buen tono colectivo de su equipo, sacrificado como nunca, pero también a la mejor versión de Jude Bellingham, un elemento diferencial que tanto echaba de menos el conjunto blanco.

