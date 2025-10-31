Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mbappé posa con la Bota de Oro junto al presidente del Real Madrid y al director del diario Marca. Óscar del Pozo (Afp)
Fútbol

Mbappé se calza la Bota de Oro: «Significa mucho para mí»

El delantero del Real Madrid recibe el prestigioso trofeo que le acredita como máximo goleador de la pasada campaña en el fútbol europeo

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:05

Comenta

Kylian Mbappé recibió este viernes la Bota de Oro que le consagró como el máximo goleador de los campeonatos domésticos europeos durante la pasada campaña. ... Los 31 goles que certificó durante su primera temporada en la Liga española permitieron que el crack de Bondy se aupase a una cima que no había conquistado nunca antes a lo largo de su carrera, superando a otros prolíficos cañoneros del calibre del sueco Viktor Gyökeres, el egipcio Mohamed Salah o el polaco Robert Lewandowski.

