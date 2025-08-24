Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Kylian Mbapoé celebra el primero de sus dos goles al Oviedo. P. Nieto / Reuters
La pegada de Mbappé marca la diferencia ante el Oviedo

Un doblete del delantero francés y un tanto de Vinicius dan el triunfo al Real Madrid en un duelo en el que Xabi Alonso hizo un ejercicio de autoafirmación con el once

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Domingo, 24 de agosto 2025, 23:39

Kylian Mbappé no había cumplido tres años cuando el Oviedo recibió por última vez en Liga al Real Madrid antes de iniciar su descenso a ... los infiernos. Casi un cuarto de siglo después de aquel triste empate que preludió la bajada al barro del club asturiano, el francés le aguó este domingo la fiesta a la hinchada carbayona en su reencuentro con el fútbol de élite liderando la victoria de la tropa que comanda Xabi Alonso, que replicó en su primer desplazamiento del campeonato buena parte del guion que siguió en su puesta de largo contra Osasuna. Más disciplinados que brillantes, los blancos dominaron a un rival de neto perfil reactivo en la primera parte y más valiente en la segunda mitad, pero les costó encontrar el camino al gol hasta que el crack de Bondy sacó a pasear la escopeta.

