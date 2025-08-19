Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kylian Mbappé celebra el gol que le dio el triunfo al Real Madrid ante Osasuna. Javier Soriano (Afp)
Jornada 1

Mbappé bendice el estreno liguero de Xabi Alonso

El nuevo '10' del Real Madrid derriba la muralla de Osasuna desde el punto de castigo y certifica el primer triunfo de los blancos en la nueva era

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Martes, 19 de agosto 2025, 23:15

Aunque ya se había anotado su primera muesca en la Supercopa de Europa, Mbappé necesitó cuatro jornadas el pasado año para estrenarse como goleador en ... Liga con el Real Madrid. Lo hizo con el '9' a la espalda, el dorsal soñado por la mayoría de cañoneros. Luciendo el '10' en su elástica, número reservado a los elegidos, le ha bastado una comparecencia en el presente campeonato para ratificar su condición de indiscutible Rey Sol del conjunto de Chamartín y darle a los blancos sus tres primeros puntos bajo la égida de Xabi Alonso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años
  2. 2 Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella
  3. 3 El concierto de Manuel Carrasco pone en evidencia la incapacidad de la Finca de la Caridad para recibir grandes eventos
  4. 4 Nuevo cierre en la Feria de Málaga: tercera caseta sancionada en apenas 24 horas
  5. 5 El terral eleva a naranja el aviso por calor en Málaga: ¿hasta cuándo durará?
  6. 6

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  7. 7 Decretan el cierre de las dos primeras casetas en el Real de la Feria de Málaga
  8. 8 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  9. 9 Altercado en el real: un herido grave por un botellazo y tocamientos a varias chicas
  10. 10 Preocupación en pueblos de Málaga ante el humo de los grandes incendios de Portugal y Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Mbappé bendice el estreno liguero de Xabi Alonso

Mbappé bendice el estreno liguero de Xabi Alonso