MBappe, que marcó dos goles, celebra uno de de ellos con varios compañeros. Efe
Jornada 6

El Madrid disfruta ante el Levante mirando al derbi

Xabi Alonso probó y rotó mucho, pero el líder pasó por encima de un rival que solo soñó en el inicio de cada tiempo

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 23:27

Xabi Alonso es un técnico intervencionista, sabe bien lo que quiere y, además, le sale todo bien en este inicio de curso en el que ... su Madrid logró antes resultados que el juego, pero cada vez ofrece mejores sensaciones, tal y como ocurrió ante el Levante en el Ciutat de Valéncia. A diferencia de lo que sucedió en los últimos tiempos de Ancelotti, es un equipo versátil, dinámico, vivo, imprevisible y con una actitud irreprochable en la presión tras pérdida. Si a eso se suma la calidad individual de sus figuras y algo de fortuna en momentos puntuales, normal el pleno de triunfos en seis jornadas. Vini habló sobre el césped y descerrajó al Levante con un golazo, Mastantuono firmó su primer gol con el Madrid y Mbappé apareció con otro doblete cuando los granotas soñaban tras acortar distancias tras el descanso.

Espacios grises

