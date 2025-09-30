Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kylian Mbappé celebra junto a Vinicius y Arda Güler su segundo gol al Kairat Almaty. AFP
Jornada 2

El Real Madrid mitiga el dolor de una 'manita' con otra 'manita'

Los blancos imponen su tremenda superioridad frente al Kairat Almaty con goles de Camavinga, Brahim y un 'hat-trick' de Mbappé que suponen un bálsamo tras la debacle contra el Atlético

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:47

Bajo alerta tras la indigestión que sufrió a manos del Atlético en el Metropolitano, el Real Madrid se tomó una tónica este martes goleando al ... Kairat Almaty y mantiene su expediente inmaculado en la presente edición de la Champions, cuestión para nada baladí teniendo en cuenta deslices del pasado. Tres goles de Mbappé, uno de Camavinga y otro más de Brahim sirvieron para que el conjunto de Xabi Alonso evitase cualquier tipo de susto en su primer desplazamiento a tierras kazajas y aplicase al menos un pequeño bálsamo al malestar que le provocó la humillación de la que fue objeto en el feudo colchonero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanción de 70.000 euros por incorporar a una empleada a un grupo de whatsapp del trabajo usando su móvil personal
  2. 2 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  3. 3 Muere un hombre de 49 años tras precipitarse por unas escaleras en el Hospital Regional de Málaga
  4. 4 ¿Lloverá este martes en Málaga?
  5. 5 La Comic-Con Málaga evidencia la urgencia de ampliar el Palacio de Ferias
  6. 6 Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga
  7. 7

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  8. 8

    Érase una vez Teba hace 5.000 años
  9. 9 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  10. 10

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Real Madrid mitiga el dolor de una 'manita' con otra 'manita'

El Real Madrid mitiga el dolor de una &#039;manita&#039; con otra &#039;manita&#039;