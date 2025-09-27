Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jornada 7

Julián Álvarez lidera la venganza del Metropolitano

El Atlético frena en seco al Real Madrid en un derbi eléctrico que relanza al ejército de Simeone y aplica un durísimo correctivo a las huestes de Xabi Alonso

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Sábado, 27 de septiembre 2025, 18:29

El Atlético echó este sábado el freno al Real Madrid tras seis jornadas que habían resultado enormemente dichosas para los blancos aplicándoles un durísimo correctivo ... en un Metropolitano que estaba ávido de venganza. Dos cabezazos de Le Normand y de Sorloth en una primera parte en la que los locales volvieron a hacer honor a su pasado aviador frente a un rival sin pértiga defensiva y un doblete a balón parado de Julián Álvarez en la segunda mitad sirvieron para bajar a la tierra a la tropa comandada por Xabi Alonso, quien tras dos intentos de asalto infructuosos al recinto colchonero cuando llevaba las riendas del Bayer Leverkusen, tampoco supo encontrarle las vueltas a Diego Pablo Simeone en el primer duelo que mantuvo con el estratega argentino como timonel de los blancos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un acertante se lleva el bote de 130 millones de euros del Euromillones, que deja un millón en Málaga
  2. 2 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga
  3. 3 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  4. 4 El Ayuntamiento de Málaga convoca este año 266 plazas de empleo público: éstas son
  5. 5 San Diego Comic-Con Málaga recupera su ritmo habitual tras el colapso de la mañana por la afluencia masiva
  6. 6 Movilización cofrade en Málaga para encontrar de forma urgente un donante de médula para una niña de seis años
  7. 7 Acepta que unos desconocidos lo acerquen a su destino en coche y terminan apuñalándolo para robarle en Málaga
  8. 8 La universidad privada UAX Mare Nostrum inicia su andadura en Málaga con 500 alumnos en 17 titulaciones
  9. 9 ¿Cuánto se gasta un fan de la San Diego Comic-Con Málaga?
  10. 10

    Un arquitecto malagueño firma una tesis pionera sobre cómo diseñar la vivienda y la ciudad para ayudar a los enfermos de alzhéimer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Julián Álvarez lidera la venganza del Metropolitano

Julián Álvarez lidera la venganza del Metropolitano