Xabi Alonso, durante el derbi en el Metropolitano. Óscar del Pozo / AFP
Jornada 7

Xabi Alonso: «No hay excusas, es una derrota que duele»

«Estamos en fase de construcción, hoy es la primera derrota pero esto sigue y hay que sacar conclusiones que nos puedan servir para el futuro», valora el técnico guipuzcoano tras su primer revés liguero

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:08

Xabi Alonso tiró de autocrítica para valorar ante los medios su primer revés serio como entrenador del Real Madrid. Sin paños calientes, asumió la merecida ... derrota de su equipo en el derbi del Metropolitano, muy dura por los cinco goles del Atlético, pero también quiso extraer la lección para el futuro e incidir en la importancia del proceso. «Estamos en fase de construcción. Hoy es la primera derrota, pero esto sigue y hay que sacar conclusiones que nos puedan servir para el futuro. No hay excusas, es una derrota que duele», comenzó a valorar lo ocurrido en el feudo colchonero.

