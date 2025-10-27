Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

EP
Lesión

Carvajal se someterá a una artroscopia en la rodilla derecha y estará entre dos y tres meses de baja

Al lateral derecho del Real Madrid se le ha diagnosticado la presencia de un cuerpo libre articular y tendrá que pasar por el quirófano

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:17

Nuevo mazazo para Dani Carvajal a la vuelta de un clásico que supuso su regreso a los terrenos de juego tras permanecer 29 días ... en el dique seco y en el que fue protagonista principalmente por el rifirrafe que mantuvo con Lamine Yamal al término del partido celebrado el domingo en el Santiago Bernabéu.

