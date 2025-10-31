Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vinicius resbala bajo la mirada de Xabi Alonso durante el entrenamiento de este viernes. EP
Jornada 11

Vinicius se somete al plebiscito del Bernabéu tras el perdón de Xabi Alonso

El desaire del brasileño durante el clásico a un técnico que dio por zanjado el asunto este viernes marca el pulso del Real Madrid con el Valencia, un rival que saca lo mejor y lo peor del '7'

Óscar Bellot

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 16:06

No hay un rival al que Vinicius le haya marcado más goles que al Valencia, nueve en trece partidos, ni tampoco un adversario que haya ... prendido la cortísima mecha del extremo con tanta virulencia como el conjunto del murciélago, con el que ha librado enfrentamientos que han dado la vuelta al mundo como aquel celebrado hace dos años y medio en Mestalla cuyos ecos llegaron incluso hasta la cumbre del G7. Allí, en Hiroshima, fue donde el presidente brasileño Lula da Silva salió a la palestra para solidarizarse con su compatriota tras la vejación racista de la que fue objeto en la ciudad del Turia. Aquella tarde, el fluminense se encaró con la grada y acabó siendo expulsado por un rifirrafe con Hugo Duro. Este sábado, el '7' volverá a verse las caras con el cuadro ché y lo hará, de nuevo, situado en el ojo del huracán, aunque por una cuestión de distinta naturaleza.

