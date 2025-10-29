Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vinicius gesticula durante el clásico. EP
Real Madrid

Vinicius pide perdón por su airada reacción al ser sustituido en el clásico

«A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo», señala el brasileño en un mensaje colgado en redes sociales en el que no cita expresamente a Xabi Alonso

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:47

Comenta

Vinicius ha hecho propósito de enmienda tras la airada reacción que tuvo el pasado domingo cuando fue sustituido en el clásico. Tres días después de ... protagonizar una salida de tono que dio la vuelta al mundo, el extremo brasileño del Real Madrid asume su culpa y pide perdón al madridismo, a sus compañeros, al club de Chamartín y a su presidente, Florentino Pérez, por un comportamiento que dejó en mal lugar al '7'.

