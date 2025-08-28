Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El festival Frigiliana 3 Culturas celebra su edición número 18 este fin de semana. E. Cabezas

Velas, bocatas y música para despedir agosto en Málaga

El espectáculo 'Imagine' llega a su fin y Camilo y Kiko Veneno hacen doblete en la provincia, que acoge varios eventos gastronómicos

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:28

  1. Del jueves al domingo

    Frigiliana 3 Culturas

Frigiliana vuelve un año más a dar un salto al pasado para vivir su Festival 3 Culturas, recordando la época andalusí en la que convivieron ... las culturas árabe, hebrea y cristiana. En esta 18 edición, el municipio espera superar los 40.000 visitantes y ofrecerá casi medio centenar de actividades del jueves al domingo.

