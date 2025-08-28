Velas, bocatas y música para despedir agosto en Málaga

Frigiliana vuelve un año más a dar un salto al pasado para vivir su Festival 3 Culturas, recordando la época andalusí en la que convivieron ... las culturas árabe, hebrea y cristiana. En esta 18 edición, el municipio espera superar los 40.000 visitantes y ofrecerá casi medio centenar de actividades del jueves al domingo.

Habrá además ruta de la tapa, pasacalles, un mercado con 150 puestos, talleres, representaciones teatrales, artesanía en vivo, conferencias y cuentacuentos a la luz de las velas. Más detalles

Sábado Fiesta de la Gramola en Canillas de Albaida

Canillas de Albaida despide el mes con la la VIII edición de la Fiesta de la Gramola, dedicada a la música de los 60,70 y 80. La música sonará hasta que amanezca y habrá premios a los mejores caracterizados de la época; a los mejores grupos, parejas, para adultos y para niños. La música la pondrán Dj José Carlos García de Radio Nostalgia y Toni Solís de la Junta Radio a partir de las 22:30 horas en la plaza y calles del municipio.

Sábado Noche en Vela de Vélez-Málaga

Vélez-Málaga invita este sábado a disfrutr de su Noche en Vela, que ofrecerá un variado programa de actividades que incluyen actuaciones musicales, espectáculos o exposiciones. Habrá, por ejemplo, las noches flamencas del MVVEL, la romántica de las Murallas Altas, el pasacalles de la banda de música y las tunas, zonas infantiles y para la juventud, el rincón de los mayores con el sorprendente 'flash mob' (encuentro artístico eventual e improvisado)... y más sorpresas a la luz de las 10.000 velas apostadas por todo el centro histórico. Más detalles

Este fin de semana Agenda de mercadillos artesanales

Este último fin de semana de agosto ofrece una agenda de citas con la artesanía en Málaga, tanto en la capital como en la provincia. Frigiliana, Vélez-Málaga, Fuengirola pero también Muelle Uno o el barrio del Soho forman parte de la ruta de estos días. Más detalles

Hasta el domingo 'Imagine. El camino hacia los sueños' se despide

El espectáculo de circo y teatro para toda la familia 'Imagine. El camino hacia los sueños' se despide este domingo de Málaga. El espectáculo, producido por Sohrlin y creado por Antonio Banderas y Domingo Merlín, ofrece pases de jueves a domingo (a las 20.30 horas y a las 16.00 el domingo). La carpa de Sohrlin Andalucía se ubica en la calle Almonte 6. Entradas desde 22,5 euros.

Este fin de semana Agenda de conciertos

Camilo hará doblete este fin de semana en Starlite, ya que actuará el jueves y el viernes, mientras que Kiko Veneno cerrará el Festival Luna de Marbella el día 29 las 22.00 horas con un concierto en el auditorio José Pernía Calderón, ubicado en el Parque de la Constitución. El veterano músico actuará también en el festival Frigiliana 3 Culturas, así como Miguel Campello y Colectivo Panamera. Además, Torrox acoge el sábado el festival 90 Lovers que reunirá, entre otros, a artistas como Whigfield, Anita Doth (la que fuera integrante del grupo 2Unlimited), Rebeka Brown y King África, a partir de las 20 horas en el complejo deportivo y de ocio de La Granja. Más conciertos en Suena Sur.

Este fin de semana Bocatas, hamburguesas y cervezas, protagonistas en la provincia

Bocata Fest llega este viernes y el sábado a Marenostrum Fuengirola con una propuesta original de bocatas gourmet, street food internacional, música en directo y market de moda y artesanía en el Castillo Sohail. Los chefs Diego Gallegos (estrella Michelin), Diego René, Reyna Traverso, Daniel García Peinado, Mariano Rodríguez, Daniela Romero y Mario Céspedes presentarán sus creaciones en un evento que contará con las actuaciones musicales de Adriana Rogan, Free Soul Band, Funkorama, y Plata y Espada. Comenzará a las 19.30 horas y la entrada cuesta 5 euros. Más detalles

Paralelamente, también hasta el domingo en el recinto ferial de Las Lagunas se celebra un concurso para buscar la mejor hamburguesa 'smash' de España. 'The Champions Burger Smash Edition' puede visitarse los fines de semana 12.00 a 00.00 horas y los días de diario de 18.00 a 00.00 horas. Más detalles

Además, el Espacio Polivalente de Nueva Andalucía acoge del jueves al domingo la segunda edición del festival 'Birra & Art', desde las siete de la tarde hasta la una de la madrugada. La iniciativa reunirá una amplia selección de cervezas artesanas nacionales e internacionales, propuestas de gastronomía, puestos de artesanía y actuaciones musicales en directo cada noche. Más detalles

Viernes y sábado 'La Velá', en Istán

Istán celebra este viernes y el sábado el festival cultural 'La Velá', que arrancará el día 29 a las 20 horas con el violinista Alex Choi, en el mirador natural de Las Herrizas Posteriormente, a las 23.00 horas, volverán a actuar en calle Marbella. A las 21.30 horas, Boehm Clarinet Quartet serán los encargados de amenizar el ambiente en el mirador de la Casa de la Juventud. Asimismo, un grupo de mariachis actuará en la calle Marbella desde las 21.45 horas y, a partir de las 23.15 horas, estará en la fuente y lavadero El Chorro. La voz de Rosalía La Lía será la encargada de animar al público a partir de las 22.00 horas en la plaza de El Pozo. La jornada terminará en la Plaza de Andalucía con un recital de Carmen París, a partir de las 00.30 horas.

El sábado 30 la música comenzará a las 21:30 horas en el Mirador de la Juventud con el directo de Redwolf, mientras que en El Chorro, a las 22:15 horas, actuará un cuarteto viento. A las 22:30 horas, el humor y la creatividad de Diego Magdaleno inundará el Altillo, y un cuarto de hora después, a las 22:45 horas, la plaza del pueblo se impregnará de jazz con Adriano Santos. La Torre de Escalante abrirá sus puertas a las 23:15 horas para acoger a Voces del Musical, mientras tanto, Redwolf reaparecerá en la calle Marbella a las 23:30 horas. Una vez más, la Plaza de Andalucía será la ubicación elegida para poner el broche definitivo con el concierto de Los Barrieros del Sur, a las 00:45 horas.

Sábado y domingo Verbena en Fuente Nueva

San Pedro Alcántara organiza este sábado y el domingo la Verbena de Fuente Nueva, que contará con un variado programa familiar. Las actividades comenzarán el sábado a las 20.30 horas, con la elección y coronación de las reinas, el rey y, como novedad este año, dos caballeros infantiles. La noche estará amenizada por la orquesta Malacai y contará con una barra con precios populares, hinchables y atracciones mecánicas para los niños. Más detalles

Hasta el domingo 'La Pasión por el Rally. Más Allá de la Curva'

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga (MAM) acoge hasta este domingo la muestra temporal 'La Pasión por el Rally. Más Allá de la Curva', que tiene como protagonistas emblemáticas piezas de coches que han formado parte de grandes competiciones a lo largo de la historia del rally. Más detalles