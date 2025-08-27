Planes con niños para el último fin de semana de agosto en Málaga
La provincia acoge diversas celebraciones con actividades para el público infantil
Málaga
Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:59
-
Sábado
'Electrolunch' en Estepona
El Mirador del Carmen de Estepona acoge este sábado el evento 'Electrolunch', un festival de música electrónica gratuito para toda la familia. Se celebrará de ... 12:00 a 00:00 horas e talleres infantiles, mercadillo artesanal, food-trucks, servicio de barra y sesiones de Djs.
Así, participarán Jay Luna, Line Up Picnic 66, Dalila, María de la C, Marian Clyde y Marinelli, que harán un repaso de las últimas tendencias en música electrónica de vanguardia y cultura de club.
-
Sábado
Fiesta de la Gramola en Canillas de Albaida
Canillas de Albaida despide el mes con la la VIII edición de la Fiesta de la Gramola, dedicada a la música de los 60,70 y 80. La música sonará hasta que amanezca y habrá premios a los mejores caracterizados de la época; a los mejores grupos, parejas, para adultos y para niños. La música la pondrán Dj José Carlos García de Radio Nostalgia y Toni Solís de la Junta Radio a partir de las 22:30 horas en la plaza y calles del municipio.
-
Sábado
Noche en Vela de Vélez-Málaga
Vélez-Málaga invita este sábado a disfrutr de su Noche en Vela, que ofrecerá un variado programa de actividades que incluyen actuaciones musicales, espectáculos o exposiciones. Habrá, por ejemplo, las noches flamencas del MVVEL, la romántica de las Murallas Altas, el pasacalles de la banda de música y las tunas, zonas infantiles y para la juventud, el rincón de los mayores con el sorprendente 'flash mob' (encuentro artístico eventual e improvisado)... y más sorpresas a la luz de las 10.000 velas apostadas por todo el centro histórico. Más detalles
-
Hasta el domingo
'Imagine. El camino hacia los sueños' se despide
El espectáculo de circo y teatro para toda la familia 'Imagine. El camino hacia los sueños' se despide este domingo de Málaga. El espectáculo, producido por Sohrlin y creado por Antonio Banderas y Domingo Merlín, ofrece pases de jueves a domingo (a las 20.30 horas y a las 16.00 el domingo). La carpa de Sohrlin Andalucía se ubica en la calle Almonte 6. Entradas desde 22,5 euros.
-
Sábado y domingo
Verbena en Fuente Nueva
San Pedro Alcántara organiza este sábado y el domingo la Verbena de Fuente Nueva, que contará con un variado programa familiar. Las actividades comenzarán el sábado a las 20.30 horas, con la elección y coronación de las reinas, el rey y, como novedad este año, dos caballeros infantiles. La noche estará amenizada por la orquesta Malacai y contará con una barra con precios populares, hinchables y atracciones mecánicas para los niños. Más detalles
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.