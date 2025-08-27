Planes con niños para el último fin de semana de agosto en Málaga

El Mirador del Carmen de Estepona acoge este sábado el evento 'Electrolunch', un festival de música electrónica gratuito para toda la familia. Se celebrará de ... 12:00 a 00:00 horas e talleres infantiles, mercadillo artesanal, food-trucks, servicio de barra y sesiones de Djs.

Así, participarán Jay Luna, Line Up Picnic 66, Dalila, María de la C, Marian Clyde y Marinelli, que harán un repaso de las últimas tendencias en música electrónica de vanguardia y cultura de club.

Sábado Fiesta de la Gramola en Canillas de Albaida

Canillas de Albaida despide el mes con la la VIII edición de la Fiesta de la Gramola, dedicada a la música de los 60,70 y 80. La música sonará hasta que amanezca y habrá premios a los mejores caracterizados de la época; a los mejores grupos, parejas, para adultos y para niños. La música la pondrán Dj José Carlos García de Radio Nostalgia y Toni Solís de la Junta Radio a partir de las 22:30 horas en la plaza y calles del municipio.

Sábado Noche en Vela de Vélez-Málaga

Vélez-Málaga invita este sábado a disfrutr de su Noche en Vela, que ofrecerá un variado programa de actividades que incluyen actuaciones musicales, espectáculos o exposiciones. Habrá, por ejemplo, las noches flamencas del MVVEL, la romántica de las Murallas Altas, el pasacalles de la banda de música y las tunas, zonas infantiles y para la juventud, el rincón de los mayores con el sorprendente 'flash mob' (encuentro artístico eventual e improvisado)... y más sorpresas a la luz de las 10.000 velas apostadas por todo el centro histórico. Más detalles

Hasta el domingo 'Imagine. El camino hacia los sueños' se despide

El espectáculo de circo y teatro para toda la familia 'Imagine. El camino hacia los sueños' se despide este domingo de Málaga. El espectáculo, producido por Sohrlin y creado por Antonio Banderas y Domingo Merlín, ofrece pases de jueves a domingo (a las 20.30 horas y a las 16.00 el domingo). La carpa de Sohrlin Andalucía se ubica en la calle Almonte 6. Entradas desde 22,5 euros.

Sábado y domingo Verbena en Fuente Nueva

San Pedro Alcántara organiza este sábado y el domingo la Verbena de Fuente Nueva, que contará con un variado programa familiar. Las actividades comenzarán el sábado a las 20.30 horas, con la elección y coronación de las reinas, el rey y, como novedad este año, dos caballeros infantiles. La noche estará amenizada por la orquesta Malacai y contará con una barra con precios populares, hinchables y atracciones mecánicas para los niños. Más detalles