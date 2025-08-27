Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fiesta de la Gramola este sábado en Canillas de Albaida. Ayto. Canillas Albaida
Planes en familia

Planes con niños para el último fin de semana de agosto en Málaga

La provincia acoge diversas celebraciones con actividades para el público infantil

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:59

  1. Sábado

    'Electrolunch' en Estepona

El Mirador del Carmen de Estepona acoge este sábado el evento 'Electrolunch', un festival de música electrónica gratuito para toda la familia. Se celebrará de ... 12:00 a 00:00 horas e talleres infantiles, mercadillo artesanal, food-trucks, servicio de barra y sesiones de Djs.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan al portero de una caseta y a su amigo por la presunta violación a dos menores en la Feria de Málaga
  2. 2 Una madre reconoce en el Cercanías de Málaga al presunto agresor sexual de su hija y logran detenerlo
  3. 3

    Jacobo Cabezas: «Rompo con la idea típica del estudiante de Medicina empollón y encerrado»
  4. 4 Dos motociclistas mueren en la provincia de Málaga en menos de 24 horas
  5. 5 Muere un hombre y una mujer resulta herida en el incendio de un piso en Málaga
  6. 6 Carnés falsos, alcohol a escondidas y borracheras: casetas familiares de la feria exigen que se impida entrar a menores no acompañados
  7. 7 Revuelo en Torrox-Costa por media docena de disparos al aire de la Policía Local para detener a dos jóvenes que huían en una motocicleta
  8. 8

    Aparecen pozos de la antigua mezquita junto a la Iglesia del Sagrario de Málaga
  9. 9 Ya hay fecha para la reapertura de la calle Victoria al tráfico tras dos meses cerrada en Málaga
  10. 10 Fallece Emilio Benéitez, propietario del histórico Emily Bar de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Planes con niños para el último fin de semana de agosto en Málaga

Planes con niños para el último fin de semana de agosto en Málaga