Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acto de presentación de la iniciativa cultural en Vélez-Málaga. SUR

Doble cita en Vélez-Málaga para despedir agosto: Noche en Vela y concierto de Adrián Martín en Torre del Mar

El casco histórico acogerá el 30 de agosto diez zonas con actividades variadas y la iluminación de 10.000 velas, mientras que el paseo torreño será escenario de la actuación del joven veleño

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Jueves, 21 de agosto 2025, 15:04

Vélez-Málaga se prepara para despedir el mes de agosto con una doble cita festiva, tanto en el casco histórico como en el paseo marítimo ... de Torre del Mar, el próximo sábado 30 de agosto. En el primer caso se celebrará una nueva edición de la Noche en Vela, con una amplia programación de actividades, mientras que en el paseo torreño actuará el joven cantante veleño Adrián Martín, en el que supondrá su primera actuación en su municipio natal desde el verano de 2016.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuarto cierre de caseta desde que comenzó la Feria de Málaga
  2. 2 Retiene en un trastero de Málaga a su pareja, que pide auxilio a una amiga por WhatsApp
  3. 3 Juani Paniagua, el joven paleño que murió ahogado cuando intentaba salvar a una niña
  4. 4 Pitingo y la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez se enzarzan en redes sociales a cuenta de los incendios
  5. 5 San Diego Comic-Con Málaga ya tiene las dos primeras series internacionales de su cartelera... con zombies y vampiros
  6. 6 Málaga construirá un gran cajón para evitar que las calles a la izquierda del Guadalmedina se inunden con las tormentas
  7. 7 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  8. 8 La malagueña Paquita ya lleva el apellido Gento tras reconocerla el Supremo como hija legítima del exfutbolista
  9. 9 Confusión con los precios: «En la misma caseta me han cobrado 8,50 y 12 euros por la copa»
  10. 10 Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Doble cita en Vélez-Málaga para despedir agosto: Noche en Vela y concierto de Adrián Martín en Torre del Mar

Doble cita en Vélez-Málaga para despedir agosto: Noche en Vela y concierto de Adrián Martín en Torre del Mar