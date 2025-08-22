Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El teniente de alcalde de San Pedro de Alcántara, Javier García, y el concejal de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, han presentado el evento junto a miembros de la asociación de vecinos El Manantial. SUR

Fuente Nueva celebrará su tradicional verbena los días 30 y 31 de agosto con un completo programa familiar

El evento incluye actividades infantiles, una paella popular, música en directo y una fiesta del agua

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 22 de agosto 2025, 16:48

El teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, ha presentado hoy la tradicional verbena de Fuente Nueva, que se celebrará el fin de ... semana del 30 y el 31 de agosto con un completo programa familiar. García ha estado acompañado por el concejal de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, y la secretaria y el vocal de la asociación de vecinos El Manantial, Mari Carrasco y Luis Marín, respectivamente, y ha subrayado la importancia de una iniciativa que «brinda momentos de ocio y diversión en la barriada y, sobre todo, fomenta la convivencia», al tiempo que ha invitado «a todos los ciudadanos de Marbella a disfrutar de una cita muy popular en la que se genera un magnífico ambiente». Asimismo, ha destacado que «el calendario está diseñado para todos los públicos» e incluirá actividades para los más pequeños, una paella popular, música en directo y una fiesta del agua para hacer frente a las altas temperaturas.

