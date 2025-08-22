Fuente Nueva celebrará su tradicional verbena los días 30 y 31 de agosto con un completo programa familiar

El teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, ha presentado hoy la tradicional verbena de Fuente Nueva, que se celebrará el fin de ... semana del 30 y el 31 de agosto con un completo programa familiar. García ha estado acompañado por el concejal de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, y la secretaria y el vocal de la asociación de vecinos El Manantial, Mari Carrasco y Luis Marín, respectivamente, y ha subrayado la importancia de una iniciativa que «brinda momentos de ocio y diversión en la barriada y, sobre todo, fomenta la convivencia», al tiempo que ha invitado «a todos los ciudadanos de Marbella a disfrutar de una cita muy popular en la que se genera un magnífico ambiente». Asimismo, ha destacado que «el calendario está diseñado para todos los públicos» e incluirá actividades para los más pequeños, una paella popular, música en directo y una fiesta del agua para hacer frente a las altas temperaturas.

El teniente de alcalde ha querido agradecer la labor de los patrocinadores y de las áreas municipales implicadas, como Servicios Operativos, Limpieza y Policía Local, y ha indicado que «su trabajo es fundamental para planificar, montar y desarrollar estos eventos con normalidad». Rodríguez, por su parte, ha puesto en valor «el esfuerzo y el compromiso de los colectivos vecinales para que estas fiestas salgan adelante» y ha anunciado que, por primera vez, la asociación de El Manantial recibirá una ayuda municipal para la organización de la verbena, ya que, como ha detallado, «entrará dentro de la convocatoria de subvenciones de Participación Ciudadana y se beneficiará de un montante de 4.000 euros, tras haber obtenido el 100% de la puntuación con un gran proyecto».

Programa de actividades

Carrasco ha agradecido el respaldo institucional y ha recordado que la propuesta arrancó en 2017, se interrumpió por la pandemia y volvió a retomarse posteriormente. En cuanto al programa, los representantes vecinales han especificado que dará comienzo el sábado día 30, a las 20.30 horas, con la elección y coronación de las reinas, el rey y, como novedad este año, dos caballeros infantiles. La noche estará amenizada por la orquesta Malacai y contará con una barra con precios populares, hinchables y atracciones mecánicas para los niños.

El domingo día 31, a las 12.30 horas, actuará la escuela de baile de Arcos Blancos y a las 14.00 horas se ofrecerá una gran paella popular para todos los asistentes. Por la tarde, a partir de las 19.00 horas, la programación se centrará en los más pequeños, con una fiesta del agua y un cañón de espuma, y un DJ se encargará de amenizar la jornada.