Mijas busca desde este jueves la mejor hamburguesa 'smash' de España

La técnica es tan simple que seguramente sea imposible saber cuál fue la cocina en la que surgió, pero lo que sí se conoce es ... cuál fue la primera en la que se comercializó esa carne de hamburguesa aplastada. Fue hace más de 60 años en un popular 'diner' americano de Ashland, una pequeña localidad de Kentucky que hoy apenas sobrepasa los 20.000 habitantes, cuando a uno de sus empleados se le ocurrió presionar la carne usando una lata de alubias sobre la plancha. El resultado fue una hamburguesa crujiente por fuera y jugosa por dentro que hizo las delicias de la parroquia local y que fue bautizada por su propietario con un nombre tan simple como la técnica que utiliza: 'smash burger' (hamburguesa aplastada).

Con esa denominación continuó haciendo historia en Estados Unidos y tardó décadas en dar el salto a Europa y a España, pero su popularidad ha crecido tanto que hasta se ha organizado un concurso para buscar la mejor hamburguesa 'smash' de España. El evento, denominado 'The Champions Burger Smash Edition', ha congregado ya este año a más de 600.000 personas en Mallorca, Sevilla, Lérida, Badalona, Castellón, Alicante, Granada y Jaén, y la de Mijas será su novena parada. La cita arranca este jueves día 21 a las 19.00 horas en el recinto ferial de Las Lagunas y se prolongará hasta el domingo 31. Los fines de semana el horario es de 12.00 a 00.00 horas y los días de diario de 18.00 a 00.00 horas.

En la cita estará los malagueños Gottan Grill, que firmaron en 2024 la mejor hamburguesa de España, y el nuevo proyecto del popular youtuber Joe Burger

En la edición mijeña participarán 17 hamburgueserías en formato 'food truck', entre las que estarán la de los malagueños Gottan Grill, que firmaron en 2024 la 'Mejor hamburguesa de España' y la 'Mejor hamburguesa de Europa' en 2024; y Faakin Smash, el nuevo proyecto del popular youtuber Joe Burger.

Votaciones y algo más que hamburguesas

Quienes prueben alguna de las hamburguesas podrán participar en la votación para elegir las tres mejores de este evento, que pasarán a competir por ser los autores de una de las 20 mejores de España y posteriormente por el título nacional. Ni la de Gottan Grill, ni la de Joe Burger ni otra de la firma Cheeck's podrán estar entre ellas, ya que estas hamburguesa ya forman parte del Hall of Fame (salón de la fama) del evento. Sí estarán los mijeños Dak Burger, ganadores de la cita de Málaga de 2024 y autores de la tercera mejor 'smash burger' de España el año pasado, además de propuestas ganadoras en anteriores paradas del evento de 2025.

En la cita de Mijas la organización espera congregar hasta 100.000 personas y promete propuestas originales y experiencias gastronómicas que sorprenderán. Además de los 'food trucks', en el recinto se instalará un autobús informativo, barras para dar servicios de bebidas, varios photocalls y bancos y mesas, además de una zona infantil para los más pequeños. El público podrá disfrutar también de otras propuestas gastronómicas como Ybarra Truck (patatas fritas), Cheeck's (pollo frito), Sandgüix (helados artesanos) y Say Cheese (tartas de queso).