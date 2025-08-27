Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La concejala del distrito, Vanessa Ortiz de Zárate, y el organizador del festival, José Miguel Macías, posan con el cartel del evento en el Espacio Polivalente de Nueva Andalucía. Josele

El Festival 'Birra & Art' celebrará su segunda edición en Nueva Andalucía

La cita, de carácter familiar y que incluye gastronomía y actuaciones musicales, arranca este jueves y se prolongará hasta el próximo domingo

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:28

El Espacio Polivalente de Nueva Andalucía cerrará el mes de agosto con la segunda edición del festival 'Birra & Art', que tendrá lugar desde mañana jueves, ... día 28, al domingo 31, a partir de las 19.00 horas y hasta la una de la madrugada. La iniciativa reunirá una amplia selección de cervezas artesanas nacionales e internacionales, propuestas de gastronomía, puestos de artesanía y actuaciones musicales en directo cada noche.

