El Festival 'Birra & Art' celebrará su segunda edición en Nueva Andalucía

El Espacio Polivalente de Nueva Andalucía cerrará el mes de agosto con la segunda edición del festival 'Birra & Art', que tendrá lugar desde mañana jueves, ... día 28, al domingo 31, a partir de las 19.00 horas y hasta la una de la madrugada. La iniciativa reunirá una amplia selección de cervezas artesanas nacionales e internacionales, propuestas de gastronomía, puestos de artesanía y actuaciones musicales en directo cada noche.

La concejala del distrito, Vanessa Ortiz de Zárate, ha presentado el evento destacando su consolidación y su capacidad de dinamización. «El programa incluirá cada jornada dos conciertos de bandas de estilos como el rock, el pop o el soul», ha indicado la delegada municipal, quien ha querido remarcar el componente familiar del festival, que este año incorporará también un tributo infantil a Disney, previsto para el viernes. Asimismo, ha explicado que el evento cuenta con una dimensión solidaria, gracias a la colaboración de la cofradía de Nueva Andalucía, que gestionará la barra.

Por su parte, el organizador del festival, José Miguel Macías, ha agradecido al Ayuntamiento de Marbella «la confianza para cerrar el calendario veraniego con este evento tan especial». Ha resaltado que se trata de una propuesta «muy completa y variada, con cervezas artesanas de gran calidad, incluyendo referencias de Bélgica, República Checa, Escocia y Países Bajos, entre otras, así como propuestas gastronómicas que abarcan desde delicias turcas y cocina mexicana hasta platos latinos y coctelería internacional».