El Festival 'Birra & Art' celebrará su segunda edición en Nueva Andalucía
La cita, de carácter familiar y que incluye gastronomía y actuaciones musicales, arranca este jueves y se prolongará hasta el próximo domingo
Marbella
Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:28
El Espacio Polivalente de Nueva Andalucía cerrará el mes de agosto con la segunda edición del festival 'Birra & Art', que tendrá lugar desde mañana jueves, ... día 28, al domingo 31, a partir de las 19.00 horas y hasta la una de la madrugada. La iniciativa reunirá una amplia selección de cervezas artesanas nacionales e internacionales, propuestas de gastronomía, puestos de artesanía y actuaciones musicales en directo cada noche.
La concejala del distrito, Vanessa Ortiz de Zárate, ha presentado el evento destacando su consolidación y su capacidad de dinamización. «El programa incluirá cada jornada dos conciertos de bandas de estilos como el rock, el pop o el soul», ha indicado la delegada municipal, quien ha querido remarcar el componente familiar del festival, que este año incorporará también un tributo infantil a Disney, previsto para el viernes. Asimismo, ha explicado que el evento cuenta con una dimensión solidaria, gracias a la colaboración de la cofradía de Nueva Andalucía, que gestionará la barra.
Por su parte, el organizador del festival, José Miguel Macías, ha agradecido al Ayuntamiento de Marbella «la confianza para cerrar el calendario veraniego con este evento tan especial». Ha resaltado que se trata de una propuesta «muy completa y variada, con cervezas artesanas de gran calidad, incluyendo referencias de Bélgica, República Checa, Escocia y Países Bajos, entre otras, así como propuestas gastronómicas que abarcan desde delicias turcas y cocina mexicana hasta platos latinos y coctelería internacional».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.