Acto de presentación de la programación festiva prevista en Frigiliana. SUR

Todo listo en Frigiliana para celebrar la mayoría de edad de su Festival 3 Culturas

La programación, del jueves al domingo, incluye los conciertos de Kiko Veneno, Miguel Campello y Colectivo Panamera, ruta de la tapa, pasacalles, mercado, teatro, artesanía, conferencias y cuentacuentos a la luz de las velas

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Martes, 26 de agosto 2025, 13:46

Con sus casas encaladas y sus estrechas y empinadas calles, Frigiliana presume de ser una auténtica joya arquitectónica y medioambiental, a los pies de la ... Sierra Almijara. La pequeña localidad axárquica propone desde mediados de la primera década de este siglo un viaje al pasado, a la época andalusí, cuando convivieron las culturas árabe, hebrea y cristiana. El municipio esperar superar los 40.000 visitantes en la nueva edición de su Festival 3 Culturas, que este año se desarrollará del 28 al 31 de agosto.

