Todo listo en Frigiliana para celebrar la mayoría de edad de su Festival 3 Culturas
La programación, del jueves al domingo, incluye los conciertos de Kiko Veneno, Miguel Campello y Colectivo Panamera, ruta de la tapa, pasacalles, mercado, teatro, artesanía, conferencias y cuentacuentos a la luz de las velas
Martes, 26 de agosto 2025, 13:46
Con sus casas encaladas y sus estrechas y empinadas calles, Frigiliana presume de ser una auténtica joya arquitectónica y medioambiental, a los pies de la ... Sierra Almijara. La pequeña localidad axárquica propone desde mediados de la primera década de este siglo un viaje al pasado, a la época andalusí, cuando convivieron las culturas árabe, hebrea y cristiana. El municipio esperar superar los 40.000 visitantes en la nueva edición de su Festival 3 Culturas, que este año se desarrollará del 28 al 31 de agosto.
Frigiliana pone así el broche al mes de agosto con su Festival 3 Culturas, que este año alcanza su mayoría de edad, con la 18.º edición, que se celebrará entre el jueves 28 y el domingo 31 de agosto, con casi medio centenar de actividades y actuaciones. Habrá, por ejemplo, conciertos, entre otros de Kiko Veneno, Miguel Campello y Colectivo Panamera, además de ruta de la tapa, pasacalles, mercado con 150 puestos, talleres, representaciones teatrales, artesanía en vivo, conferencias y cuentacuentos a la luz de las velas.
«El Festival Frigiliana 3 Culturas se ha convertido en un extraordinario atractivo turístico para el municipio»
Manuel López
Vicepresidente y diputado de Cultura
El vicepresidente y diputado de Cultura de la Diputación de Málaga, Manuel López (PP), y el alcalde de Frigiliana, Alejandro Herrero (PSOE), han presentado la decimoctava edición de este evento, declarado Fiesta de Singularidad Turística de la Provincia, junto a la concejala de Cultura de Frigiliana, Carmen Cerezo (PSOE), y la coordinadora artística del festival, Ana Ariza. López ha resaltado en un comunicado «el apoyo de la institución provincial a este festival», que se ha convertido en un extraordinario atractivo turístico para el municipio, y cuyo gran éxito es rememorar y revivir el legado y las tradiciones de las culturas musulmana, judía y cristiana.
En este sentido, ha añadido que durante los cuatro días se aúnan actividades lúdicas, culturales y gastronómicas que hacen que aumente aún más el atractivo de Frigiliana, que ya de por sí está considerado como uno de los pueblos más bonitos de España. «Y, a la vez, sirve de puente y de reflexión hacia la convivencia», ha añadido. Igualmente, ha subrayado que las fiestas singulares de la provincia sirven para poner en valor la originalidad y diversidad de tradiciones, eventos, sabores y folclore que atesoran los municipios de Málaga. Por su lado, Alejandro Herrero ha apuntado que, durante los cuatro jornadas, hay 18 horas al día de actividades para todas las edades.
Fuegos artificiales
El festival se abrirá el jueves 28 y se cerrará el domingo 31 con un espectáculo que conjuga música y fuegos artificiales en la plaza de las 3 Culturas. Durante los cuatro días habrá, en distintos puntos del pueblo, mercado artesanal, ruta de la tapa con la participación de once establecimientos y un zoco artesano en vivo en la emblemática calle Zacatín.
También se contará con música en vivo en el Callejón del Inquisidor, conciertos en la iglesia de San Antonio de Padua y numerosas actividades de animación a cargo de grupos teatrales, de circo, títeres e, incluso, bailarinas de danza del vientre con pasacalles que partirán de calle Real, calle San Sebastián y de la zona de Barribarto y cuentacuentos y paseos a la luz de las velas. Se podrá participar en talleres de esparto, de perfumes, metroflexia y dulces árabes, y asistir a conferencias de Nieves Concostrina, sobre 'Esto es otra historia', y de Emilio Martín Córdoba, sobre 'Castillos y territorialidad durante el periodo andalusí en la Axarquía'.
Y cada jornada concluirá con conciertos en la Plaza de las 3 Culturas: de Al-Maran y Neftis Paloma (28 de agosto), Miguel Campello y Aborígena (29 de agosto), Klezmerama, Colectivo Panamera y Feelip DJ (30 de agosto) y Kiko Veneno (31 de agosto). Para facilitar el desplazamiento al municipio, se dispondrá de un servicio de bus lanzadera los cuatro días desde las siete de la tarde hasta las tres de la mañana, que partirá de los aparcamientos habilitados en el acceso a la autovía a Nerja y llegará a la rotonda de entrada de Frigiliana.
Canillas de Albaida despide agosto con la VIII edición de la Fiesta de la Gramola dedicada a la música de los 60,70 y 80
Otra cita musical destacada en la Axarquía para despedir agosto. El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía, Jorge Martín; la alcaldesa de Canillas de Albaida, Encarnación Pareja; el edil de Turismo, Luis López y la de Fiestas, Concepción Ruiz, todos ellos del PP, han presentado la séptima edición de la Fiesta de la Gramola, que homenajea a la música de las décadas de los 60,70 y 80.«Adelantamos una semana esta fiesta que cada vez tiene más adeptos, y de esta forma, damos oportunidad a que puedan venir, todas aquellas personas que siguen de vacaciones en nuestros pueblos, y tienen ganas de bailar y pasarlo bien», ha explicado el presidente de Mancomunidad y teniente alcalde de Canillas de Albaida en un comunicado.
«Es además una fiesta que despierta la creatividad de los vecinos y visitantes que se caracterizan como los cantantes o grupos de la época; y que reúne en torno a la música a diferentes generaciones que vivieron los extraordinarios 60, los brillantes 70 y los locos 80», ha descrito Martín invitando «a este gran guateque que viviremos este sábado en Canillas de Albaida hasta que el cuerpo aguante». Así, la octava edición será este sábado 30 de agosto a las 22.30 horas en la plaza y calles del municipio.
El concejal de Turismo ha explicado en el mencionado comunicado que esta fiesta que cumple ocho años «nació sin grandes pretensiones con la única ideas de despedir el verano con música baile y risas». «Y esa pequeña fiestas se ha convertido en grande llenando la plaza y el corazón de la gente con música que no envejece», ha comentado el edil, quien ha aclarado que «los asistentes se caracterizan de sus grupos preferidos, cantantes o de personajes de series míticas de la época. No se disfrazan porque no es carnaval: la gente se mete en el papel de forma original y divertida para revivir la banda sonora de otras épocas», ha expuesto el edil de Turismo durante la invitación a la fiesta.
«Es una fiesta de la que estamos muy orgullosos, que comenzamos a celebrarla hace diez años, interrumpiéndose sólo dos por la pandemia de la Covid-19. Es una fiesta familiar en la que participan mayores y pequeños, todos caracterizados para disfrutar de la música de los 60,70 y 80», ha señalado la alcaldesa sobre esta fiesta que se presenta »como la forma más divertida para terminar el verano«. Este año participarán DJ José Carlos García de Radio Nostalgia y Toni Solis de la Jungla Radio.
«La música sonará hasta que amanezca y habrá premios como siempre a los mejores caracterizados de la época; a los mejores grupos, parejas, para adultos y para niños. Y por supuesto al Rey y a la Reina de la Fiesta, que serán aquellos que además de estar bien caracterizados, sean los más animados», ha recordado Pareja, quien ha indicado que hay cuadrillas que optan por »artistas o grupos de la época e incluso por personajes de películas o series míticas«. Este año además, al premio de La Gramola que se entrega todos los años, el Ayuntamiento ha incorporado premios en metálico para gastar en los comercios locales.
