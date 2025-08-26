Todo listo en Frigiliana para celebrar la mayoría de edad de su Festival 3 Culturas

Con sus casas encaladas y sus estrechas y empinadas calles, Frigiliana presume de ser una auténtica joya arquitectónica y medioambiental, a los pies de la ... Sierra Almijara. La pequeña localidad axárquica propone desde mediados de la primera década de este siglo un viaje al pasado, a la época andalusí, cuando convivieron las culturas árabe, hebrea y cristiana. El municipio esperar superar los 40.000 visitantes en la nueva edición de su Festival 3 Culturas, que este año se desarrollará del 28 al 31 de agosto.

Frigiliana pone así el broche al mes de agosto con su Festival 3 Culturas, que este año alcanza su mayoría de edad, con la 18.º edición, que se celebrará entre el jueves 28 y el domingo 31 de agosto, con casi medio centenar de actividades y actuaciones. Habrá, por ejemplo, conciertos, entre otros de Kiko Veneno, Miguel Campello y Colectivo Panamera, además de ruta de la tapa, pasacalles, mercado con 150 puestos, talleres, representaciones teatrales, artesanía en vivo, conferencias y cuentacuentos a la luz de las velas.

«El Festival Frigiliana 3 Culturas se ha convertido en un extraordinario atractivo turístico para el municipio» Manuel López Vicepresidente y diputado de Cultura

El vicepresidente y diputado de Cultura de la Diputación de Málaga, Manuel López (PP), y el alcalde de Frigiliana, Alejandro Herrero (PSOE), han presentado la decimoctava edición de este evento, declarado Fiesta de Singularidad Turística de la Provincia, junto a la concejala de Cultura de Frigiliana, Carmen Cerezo (PSOE), y la coordinadora artística del festival, Ana Ariza. López ha resaltado en un comunicado «el apoyo de la institución provincial a este festival», que se ha convertido en un extraordinario atractivo turístico para el municipio, y cuyo gran éxito es rememorar y revivir el legado y las tradiciones de las culturas musulmana, judía y cristiana.

En este sentido, ha añadido que durante los cuatro días se aúnan actividades lúdicas, culturales y gastronómicas que hacen que aumente aún más el atractivo de Frigiliana, que ya de por sí está considerado como uno de los pueblos más bonitos de España. «Y, a la vez, sirve de puente y de reflexión hacia la convivencia», ha añadido. Igualmente, ha subrayado que las fiestas singulares de la provincia sirven para poner en valor la originalidad y diversidad de tradiciones, eventos, sabores y folclore que atesoran los municipios de Málaga. Por su lado, Alejandro Herrero ha apuntado que, durante los cuatro jornadas, hay 18 horas al día de actividades para todas las edades.

Fuegos artificiales

El festival se abrirá el jueves 28 y se cerrará el domingo 31 con un espectáculo que conjuga música y fuegos artificiales en la plaza de las 3 Culturas. Durante los cuatro días habrá, en distintos puntos del pueblo, mercado artesanal, ruta de la tapa con la participación de once establecimientos y un zoco artesano en vivo en la emblemática calle Zacatín.

También se contará con música en vivo en el Callejón del Inquisidor, conciertos en la iglesia de San Antonio de Padua y numerosas actividades de animación a cargo de grupos teatrales, de circo, títeres e, incluso, bailarinas de danza del vientre con pasacalles que partirán de calle Real, calle San Sebastián y de la zona de Barribarto y cuentacuentos y paseos a la luz de las velas. Se podrá participar en talleres de esparto, de perfumes, metroflexia y dulces árabes, y asistir a conferencias de Nieves Concostrina, sobre 'Esto es otra historia', y de Emilio Martín Córdoba, sobre 'Castillos y territorialidad durante el periodo andalusí en la Axarquía'.

Y cada jornada concluirá con conciertos en la Plaza de las 3 Culturas: de Al-Maran y Neftis Paloma (28 de agosto), Miguel Campello y Aborígena (29 de agosto), Klezmerama, Colectivo Panamera y Feelip DJ (30 de agosto) y Kiko Veneno (31 de agosto). Para facilitar el desplazamiento al municipio, se dispondrá de un servicio de bus lanzadera los cuatro días desde las siete de la tarde hasta las tres de la mañana, que partirá de los aparcamientos habilitados en el acceso a la autovía a Nerja y llegará a la rotonda de entrada de Frigiliana.