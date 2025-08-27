Muchos mercadillos para elegir en Málaga capital y provincia en el último fin de semana de agosto

Agosto se despide con una amplia agenda de citas con la artesanía en Málaga, tanto en la capital como en la provincia. De hecho, en ... algunos de los eventos que se celebran este fin de semana cuentan con mercadillos entre sus principales ingredientes. Es el caso, por ejemplo, del festival Frigiliana 3 Culturas, que ofrece un salto al pasado del jueves al domingo y que, entre otras actividades, ofrece un gran bazar.

También habrá varios puestos para visitar en la Noche en Vela de Vélez-Málaga, que se desarrollará el sábado, así como en el Bocata Fest que acogerá el Marenostrum Fuengirola el viernes 29 y el sábado 30, como el festival de cerveza Birra & Art en Nueva Andalucía.

No faltarán a su cita mensual algunos de los fijos de cada final de mes, como es el Soho Mercado Urbano, que cada último domingo de mes toma la céntrica calle Tomás Heredia. De 11 a 19 reúne numerosos expositores con moda para todos, artesanía, complementos y decoración, entre otras opciones.

Además, continúa en Muelle Uno el Mercado de Verano, abierto todos los días hasta el 14 de septiembre de 11 a 23 horas y también hasta esa fecha los jardines del hotel Puente Romano, en Marbella, acogen una pop up de Valentino Beauty dedicada a la icónica colección de fragancias Born in Roma.