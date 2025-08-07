Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arantxa López, de la agencia GastronÓmico, el concejal de Cultura, Rodrigo Romero, y Reyna Traverso, de Taquería Ensenada. SUR

Los bocadillos gourmet y de edición limitada llegan a Marenostrum

Los chefs de Sollo, con una Estrella Michelin, y Beluga, con un Sol Repsol, participarán los días 29 y 30 en el I Bocata Fest, una cita que incluye música en directo y 'market' de moda y artesanía

José Carlos García

José Carlos García

Fuengirola

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:26

No habrá menús degustación, sólo bocadillos, pero sus autores serán los mismos que firman las cartas de algunos de los mejores restaurantes de la provincia. ... Es la primera edición del Bocata Fest, que durante los días 29 y 30 de agosto se hará con el recinto del festival Marenostrum, en Fuengirola, para disfrute de quienes pueden permitirse una vista a sus santuarios y de quienes no. Propuestas gourmet creadas específicamente para esta cita que llegan acompañadas de sugerencias de 'street food' internacional, música en directo y un 'market' de moda y artesanía al aire libre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  2. 2 Atención, conductores: Tráfico activa dos nuevos radares en las carreteras de Málaga
  3. 3 Registrado un terremoto en Marbella de 2,7 de magnitud
  4. 4 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  5. 5 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  6. 6 Hallan el cadáver de una mujer en una playa de Rincón de la Victoria
  7. 7 Una familia malagueña denuncia por presunta estafa a una agencia que le dejó tirada con la compra de un crucero
  8. 8 La guerra entre mafias turcas se extiende: del tiroteo en Estepona a la ejecución en plena calle en Torrevieja
  9. 9 La gran obra del tercer hospital para Málaga recibe tres ofertas de grupos de empresas
  10. 10 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los bocadillos gourmet y de edición limitada llegan a Marenostrum

Los bocadillos gourmet y de edición limitada llegan a Marenostrum