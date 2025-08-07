Los bocadillos gourmet y de edición limitada llegan a Marenostrum

No habrá menús degustación, sólo bocadillos, pero sus autores serán los mismos que firman las cartas de algunos de los mejores restaurantes de la provincia. ... Es la primera edición del Bocata Fest, que durante los días 29 y 30 de agosto se hará con el recinto del festival Marenostrum, en Fuengirola, para disfrute de quienes pueden permitirse una vista a sus santuarios y de quienes no. Propuestas gourmet creadas específicamente para esta cita que llegan acompañadas de sugerencias de 'street food' internacional, música en directo y un 'market' de moda y artesanía al aire libre.

Quienes vayan al parque del castillo Sohail el día 29, podrán ver a Diego Gallegos, chef del fuengiroleño restaurante Sollo, distinguido con una Estrella Michelin, dos Soles Repsol y una Estrella Verde Michelin, que actuará como cocinero invitado con su 'Pastrami Club'. En este I Bocata Fest estarán los dos días Diego René, del restaurante malagueño Beluga, con un Sol Repsol, quien llegará con su 'Brioche de costilla BBQ'; Daniel García Peinado, conocido como el chef del AOVE por su dedicación al oro líquido, del restaurante Bien Frito, en el barrio de Los Pacos de Fuengirola, con su 'Pepito de carne mechá con mojo canario, queso curado y chutney de mango'; y Mariano Rodríguez, del restaurante malagueño EME de Mariano, con su 'Bocata de mogote ibérico'.

Completan el cartel Daniela Romero, del restaurante Alma Playa, de Rincón de la Victoria, con su 'Chapata cristal con chicharrones en manteca, trufa y payoyo'; Mario Céspedes, del malagueño Ronda 14, con su 'Choripán criollo con mojo verde y rocoto'; y Reyna Traverso, de la Taquería Ensenada, en La Carihuela (Torremolinos), con su 'Torta ahogada de birria de res', una propuesta libre de gluten.

La oferta se completa con platos internacionales como 'Churros a la carbonara', 'Quesadilla de cochinita pibi' (sin gluten), 'Guacamole con totopos', 'Tequeñísimo' o 'Arepita de pollo desmechado con ají'. Para el público más dulce, habrá propuestas artesanales de Yummy, heladería malagueña especializada en sabores sin lácteos ni gluten, y de Brownie & Olive, también de la capital, con sus brownies elaborados con AOVE y 'toppings' artesanos.

Música en directo, 'market' y entradas

El escenario Fundación Unicaja del castillo Sohail pondrá ritmo a las noches de este festival del bocadillo. El viernes 29 abrirá el grupo Plata y Espada, que presentará su primer LP. A continuación actuará Adriana Rogan, finalista de los programas televisivos La Voz y Tierra de Talentos, con versiones de soul, pop y funky, seguida de una sesión de música de baile con DJ Barba.

El sábado 30 será el turno de la Free Soul Band, con un potente directo de soul y rock, y Funkorama, banda granadina que se despide de los escenarios rindiendo homenaje a la época dorada de las discotecas americanas.

Además, el público podrá votar por el mejor bocata del festival, participar en sorteos gastronómicos en redes sociales, hacerse un tatuaje en directo con La Revuelta, y disfrutar de un market de moda y artesanía al aire libre en la explanada del castillo Sohail.

El I Bocata Fest se celebrará el viernes 29 y sábado 30 de agosto, en horario de 19.30 a 2.00 horas dentro del ciclo Marenostrum Fuengirola. Las entradas ya están a la venta en las webs del evento y del propio festival, con un paquete limitado de tickets promocionales disponibles hasta agotar existencias (5 euros, con IVA y gastos incluidos, para cada uno de los dos días). La cita está organizada por la agencia de eventos malagueña GastronÓmico, especializada en diseñar experiencias de cocina, y con el apoyo del Ayuntamiento de Fuengirola y la Diputación de Málaga, a través de la marca 'Sabor a Málaga'.